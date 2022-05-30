В Чебоксарах побывал известный дизайнер и блогер Артемий Лебедев

Как сообщил в своем Телеграм-канале глава администрации города Денис Спирин, команда Лебедева приехала со своими идеями и намерением собрать информацию о столице республики.

«Студия Артемия, — пишет Денис Спирин, — имеет в своем багаже много наработок городских дизайн-кодов. Это набор советов, которые должны определять внешний вид города. Например, как оформить фасады, куда повесить вывески, почему к таким фонарям лучше такие скамейки и так далее. Словом, все то, что подчеркнет нашу уникальность и создаст узнаваемость».

Правда, всех деталей состоявшейся сегодня в мэрии встречи с Лебедевым глава администрации города раскрывать не стал: «Понимаю, что всем любопытен итог переговоров, но не будем забегать вперед, пока это первое касание. Обсуждаем, думаем, анализируем».

КСТАТИ

Чувашию Артемий Лебедев знает не понаслышке — еще в 2011 году он побывал в Чебоксарах с этноэкспедицией. А недавно на своем YouTube-канале блогер поделился яркими впечатлениями о проекте «Вышитая карта России». Причем основой для этих впечатлений стала опубликованная в «СЧ» статья «Вышивали травой, украшали рыбьей кожей».