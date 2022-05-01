28 мая — День пограничника

Дорогие соотечественники!

Поздравляю вас с Днем пограничника!

Пограничная служба России имеет богатую легендарными подвигами и победами историю. Во все времена защита рубежей страны была делом почетным и ответственным, которое доверялось лучшим воинам. Священные традиции пограничной службы с честью и достоинством продолжает нынешнее поколение.

Равняясь на предшественников, наши пограничники успешно решают многоплановые задачи по защите национальной безопасности страны, обеспечению пограничного режима, укрепляя веру соотечественников в несокрушимость духа российской армии.

Выражаю признательность за добросовестную службу, верность долгу и присяге. Особые слова благодарности – ветеранам пограничной службы, которые вносят неоценимый вклад в сохранение исторической памяти, занимаясь активной общественной деятельностью.

Героизм, мужество и доблесть пограничников служат примером беззаветного служения Отечеству, отличной военной подготовки для наших юных земляков, которым предстоит служба в Вооруженных силах Российской Федерации.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой!

Глава Чувашской Республики Олег Николаев