28 мая — День пограничника

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Дорогие соотечественники!
Поздравляю вас с Днем пограничника!
Пограничная служба России имеет богатую легендарными подвигами и победами историю. Во все времена защита рубежей страны была делом почетным и ответственным, которое доверялось лучшим воинам. Священные традиции пограничной службы с честью и достоинством продолжает нынешнее поколение.
Равняясь на предшественников, наши пограничники успешно решают многоплановые задачи по защите национальной безопасности страны, обеспечению пограничного режима, укрепляя веру соотечественников в несокрушимость духа российской армии.
Выражаю признательность за добросовестную службу, верность долгу и присяге. Особые слова благодарности – ветеранам пограничной службы, которые вносят неоценимый вклад в сохранение исторической памяти, занимаясь активной общественной деятельностью.
Героизм, мужество и доблесть пограничников служат примером беззаветного служения Отечеству, отличной военной подготовки для наших юных земляков, которым предстоит служба в Вооруженных силах Российской Федерации.
Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой!

Глава Чувашской Республики Олег Николаев

Опубликовано: 28 мая 2022 г.


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