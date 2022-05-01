Первый отопительный сезон в условиях концессии — в штатном режиме

Несмотря на большую нагрузку, обусловленную холодной зимой, аварийность в генерации удалось удержать на уровне предыдущего отопительного сезона. А на тепловых сетях количество повреждений сумели даже снизить на 5% — при том что ПАО «Т Плюс» в последние пять лет приняло под свое крыло несколько тысяч километров сетей не в лучшем состоянии — в концессию, аренду, бесхозяйных теплотрасс… Об этом заявил генеральный директор энергокомпании Андрей Вагнер на межрегиональной пресс-конференции, посвященной итогам завершившегося отопительного сезона и планам на 2022 год.

Миллиард на обновление

Одной из основных составляющих повышения надежности теплоснабжения потребителей стало наращивание перекладок теплосетей в регионах присутствия компании — «в результате кратного увеличения инвестиционной программы в 2021 году впервые в истории мы заменили 721 км тепловых сетей». Андрей Александрович признал, что 2022 год начался со сложностей, обусловленных западными санкциями и разрывом логистических цепочек, тем не менее компания в текущем году выполнит все корпоративные программы, касающиеся подготовки к следующей зиме.

«Мы не уменьшили наши программы, связанные с ремонтами, техническим перевооружением, — будем выполнять, — заверил он. — Необходимое для этого оборудование, материалы были законтрактованы еще в конце прошлого года. Надеемся, что в 2022 году, несмотря на проблемы поставщиков, ценовые проблемы, мы выйдем на уровень прошлого года. Пока укладываемся в рамки, понятно, что все это непросто и требует больших усилий».

Сложности, вызванные удорожанием металла, оборудования, не повлияют и на реализацию концессионного соглашения по Чебоксарам и Новочебоксарску. «Когда мы забираем сети в концессию, они качественно хуже наших. И Чебоксары в этом плане не исключение. Идем по пути наращивания работ, как прописано в концессионном соглашении. В прошлом году за то время, в которое мы успели войти в управление, уже направили порядка 100 млн рублей, а в 2022 году объем вложений составит около 1 млрд рублей», — заверил Андрей Вагнер. И пересматривать в сторону сокращения планы по реконструкции теплосетевого хозяйства двух самых крупных городов Чувашии, строительству новых котельных в рамках концессии компания не намерена.

Заволжье обогреют газовые котельные

В чебоксарской студии видеомоста тему продолжил директор филиала Марий Эл и Чувашии «Т Плюс» Сергей Ушаков. «Даже несмотря на то, что в ОЗП вошли с переданными нам МУП «Теплосеть» тепловыми сетями с 60 дефектами, благодаря профессионализму персонала, перешедшего к нам с муниципального предприятия, зиму прошли в штатном режиме — больших инцидентов на теплосетях не было», — подтвердил он.

Большое количество повреждений на столичных теплотрассах, констатирует Сергей Анатольевич, связано с большой изношенностью сетей. Порядка 65%. «Мы над этим сегодня плотно работаем — с начала года уже успели заменить 2,5 км ветхих труб». Планы по столице республики амбициозные: на текущий год в Чебоксарах запланирована замена без малого 29 км тепловых сетей. В том, что справятся, нет сомнений. Трубы — вот они, складируются на территории ТЭЦ-2, как раз идет разгрузка очередной их партии. Они в плотной и герметичной пенополиуретановой изоляции — должны прослужить 40 лет. В Новочебоксарске предстоит замена свыше 900 метров 1-й тепломагистрали и перекладка 3,6 км распределительных тепловых сетей.

Безусловно, не обделены вниманием и теплоэлектростанции. В числе крупных мероприятий на Новочебоксарской ТЭЦ-3 — капремонт турбоагрегата № 1 и генератора турбоагрегата № 6. На Чебоксарской ТЭЦ-2 капитально обновятся котлоагрегат № 4 и турбоагрегат № 1. И — хорошая новость для жителей Заволжья: там начнется перевод котельных на газ в рамках реализации концессионного соглашения.

«Нашу программу строительства синхронизируем с программой газификации этой территории, — отметил Сергей Анатольевич. — Надеемся, что работа, выполненная нами и газовиками, позволит войти уже в предстоящий отопительный сезон с новыми котельными с новым для Заволжья топливом — природным газом».

Ну и погода преподнесла тему для разговора — журналисты пожаловались на прохладу в квартирах: ночами холодно, а отопление в многоквартирных домах уже отключено. Впрочем, претензии — не совсем по адресу. Во-первых, отметил Сергей Ушаков, решение о завершении отопительного сезона принимают не энергетики — это в полномочиях городских администраций. Во-вторых, потребителям ничто не мешает возобновить отопление — можно подать тепло даже в отдельный дом, только для этого нужно решение общего собрания его жителей, чтобы часть их потом не стала жаловаться на жару в квартирах. Кстати, точно так же, решением жителей, оказывается, можно, не дожидаясь отмашки городских властей, отключить отопление.

УК на… двери позора

Директор филиала Марий Эл и Чувашии АО «ЭнергосбыТ Плюс» Вячеслав Зданович обратил внимание на собираемость средств за потребленные энергоресурсы, которая в среднем составила 97,22%: «Неплохой результат, несмотря на то что концессия прибавила нам забот: в прошлом году мы приняли новую зону обслуживания, а это половина города — не знали новых клиентов, не было статистики…»

Этот год филиал ЭнергосбыТа начал хорошо, в первом квартале даже перевыполнили задание, но есть нюансы. По мнению Вячеслава Юрьевича, «изменившаяся ситуация в мире и санкционная политика Запада для клиентов стала неожиданностью — платежи резко снизились по трем группам потребителей: населению, управляющим компаниям и прочим клиентам, в том числе малому бизнесу».

Общая сумма задолженности всех категорий потребителей Марий Эл и Чувашии перед энергокомпанией сегодня составляет 1,6 млрд рублей. Из них 613 млн — долги, накопленные населением. 339 млн рублей из этой суммы — за жителями Чебоксар. Ухудшение платежной дисциплины горожан энергетики видят и в том, что часть населения в отопительный период потребленные тепло и горячую воду полностью не оплачивает, оставляет на летние месяцы, когда квитанции за ЖКУ не так обременительны.

Поэтому помимо уже ставших привычными инструментов воздействия на должников, начиная от их обзвона по телефону, отправки красных долговых квитанций и заканчивая рейдами на автотрассах с использованием АПК «Дорожный пристав», энергетикам приходится искать и новые подходы. С некоторых пор, к примеру, на дверях многоэтажек начали вывешивать информацию о том, что УК, обслуживающая дом, имеет задолженность за энергоресурсы. Меру Вячеслав Зданович оценивает как вынужденную: «Пытаемся повлиять на УК через жителей домов — пусть знают, что их управляющая компания не рассчитывается с нами и как может аукнуться для них ее безответственность».

И от традиционных акций для клиентов энергетики не отказываются. До конца мая действуют условия акции «Весна — тают пени!». Ее участники, оплатившие долги за тепловую энергию и горячее водоснабжение, освобождаются от начисленной суммы пени. А во вторник в филиале энергокомпании подвели итоги акции «Надежный партнер». Ее в апреле объявили для юридических лиц, получающих тепло и горячую воду от «Т Плюс». Победители акции, которых генератор случайных чисел выбрал из числа самых добросовестных клиентов, получили подарки от энергетиков.