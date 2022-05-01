Сервис «ТелеМФЦ» делает доступными услуги для бизнеса и жителей

В любой точке республики

Возможность получить с комфортом государственные и муниципальные услуги даже в самых удаленных селах и деревнях — такова цель проекта по дистанционному оказанию услуг для бизнеса и жителей «ТелеМФЦ», который успешно реализуется в республике. Недавно проект, разработанный Минцифры Чувашии, вошел в число главных претендентов на получение премии в области цифровых технологий «CIPR DIGITAL» в номинации «Лучший кейс региональной цифровизации».

Независимая деловая премия «CIPR DIGITAL» учреждена в России в 2021 году. Она направлена на популяризацию отечественных разработок в области цифровой трансформации экономики. Поддержать проект из Чувашии можно, оставив до 29 мая свой голос на сайте cipr.ru. Там сейчас проходит финальный этап «народного» голосования на соискание премии «CIPR DIGITAL». А 1 июня победителей в каждой номинации наградят на торжественной церемонии в Нижнем Новгороде.

На победу в номинации «Лучший кейс региональной цифровизации», утвержденной АНО «Цифровая экономика», претендуют 27 решений из разных уголков страны. В числе претендентов, например, интерактивная карта подачи теплоэнергии в многоквартирные дома из Тамбова, цифровая база данных о домашних животных, в том числе бездомных, из Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, электронный сервис «Запись на прием» из Ивановской области.

Проект по внедрению удаленной системы предоставления услуг из Чувашии «ТелеМФЦ», как сообщают в Министерстве цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций республики, направлен на создание комфортных условий получения государственных и муниципальных услуг для жителей Чувашии. Благодаря дистанционному обслуживанию люди имеют возможность получить государственные и муниципальные услуги, находясь практически в любой точке республики. Сервис предназначен и для помощи бизнесу — далеко не во всех районных МФЦ оказываются услуги предпринимателям. Ресурс позволяет удаленно проконсультироваться по вопросам господдержки бизнеса и другим госуслугам со специалистами центров «Мои документы» и «Мой бизнес». В прошлом году, например, через систему «ТелеМФЦ» предоставили 72 тысячи услуг по бесплатной юридической помощи, 8 тысяч услуг для бизнеса и провели свыше 22 тысяч онлайн-консультаций с пациентами.

КСТАТИ

«ТелеМФЦ» в прошлом году уже получил признание на федеральном уровне: стал лучшим на Всероссийском конкурсе региональной информатизации «ПРОФ-IT.2021» в Нижнем Новгороде. «Проект «ТелеМФЦ» включен в базу кейсов цифровой трансформации регионов. Он достоин быть в числе самых значимых цифровых проектов России. Буду рада активному участию жителей региона в голосовании», — призвала поддержать разработку руководитель Минцифры Чувашии Кристина Майнина.