Выданное на Мальте водительское удостоверение жителю Цивильского района придется сменить

Российским гражданам — российские права

Экипаж отделения ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Цивильский» в составе старшего инспектора Владимира Иванова и инспектора Сергея Владимирова во время дежурства обратил внимание на автомашину «Лада Калина» с нечитаемым задним номером. За рулем оказался житель района, который до недавнего времени был гражданином Мальты.

Лет десять назад немолодой мужчина перебрался на постоянное место жительства в Чувашию, осев на малой родине своей жены-чувашки. Однажды старший лейтенант полиции Владимир Иванов уже останавливал этого водителя с экзотичным для района именем за другое правонарушение, и тогда тот не успел еще сменить гражданство на российское. Сейчас, как показала проверка по базе данных ГИБДД, мальтиец является полноправным гражданином Российской Федерации и, значит, вместо своих старых иностранных прав должен получить российские.

Инспекторы разъяснили автолюбителю, что обмен иностранных национальных водительских удостоверений на российские осуществляется в порядке, установленном положениями правил проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений. В случае успешной сдачи экзаменов в российское национальное водительское удостоверение могут быть перенесены отметки о категориях или подкатегориях, имеющиеся в иностранном водительском удостоверении.

За свою неторопливость в решении вопроса с заменой прав автолюбителю придется заплатить штраф: стражи дорог составили в отношении него материалы по статьям 12.7 (управление без прав) и 12.2 (нечитаемый номер) КоАП РФ. Приняв гражданство нашей страны, уроженец средиземноморского государства обязался соблюдать ее законы, поэтому заверил полицейских, что больше постарается не нарушать. В Чувашии, к слову, ему очень нравится, здесь он чувствует себя как дома…

ЛЮБОПЫТНО

Сейчас водительские удостоверения — важнейшая составляющая безопасности дорожного движения. Причем об их необходимости люди задумались с момента появления первых автомобилей. Так, в 1888 году изобретателю «Моторовагена» Карлу Бенцу пришлось получить разрешение от властей на передвижение по общественным дорогам, так как горожане жаловались на шум и тарахтение. Водителю разрешили ездить со скоростью не более 6 км/ч, а при встрече с пешеходами еще снижать ее. В России первые разрешения на вождение автомобилей стали выдавать в 1900 году, причем для их получения уже нужно было сдать экзамен.