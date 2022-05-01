В Мариинском Посаде обсудили строительство школы и объездной дороги

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Строительство прямой дороги от бывшей базы «Сельхозхимии» до микрорайона «Новинское» обсудили на рабочей встрече главы администрации Мариинско-Посадского района Владимира Мустаева с предпринимателями города.
Этот вопрос давно стоял на повестке дня, однако наибольшую актуальность он приобрел в связи с началом строительства новой школы в микрорайоне «Коновалово», сообщают на сайте администрации района. Как раньше писала «СЧ», старая школа в этом микрорайоне, построенная почти 70 лет назад, находилась в аварийном состоянии, и к тому же была перегружена, дети учились в две смены.
На данный момент, отмечают в администрации района, объездная дорога необходима для проезда большегрузов, которые будут доставлять стройматериалы для возведения школы. А в перспективе она сократит расстояние и время проезда до микрорайонов «Коновалово» и «Новинское», а также разгрузит дороги в центре города.
Как сообщил на встрече глава администрации Мариинско-Посадского городского поселения Вячеслав Сыройкин, на строительство дороги, согласно смете, необходимо затратить 10 млн рублей. Работы предполагается выполнить в рамках программы инициативного бюджетирования, где подразумевается участие республиканского (60%), местного (24%) бюджетов, а также вклад самих жителей (16%).
Большинство предпринимателей поддержали инициативу строительства дороги. А заодно отметили, что к данному проекту необходимо привлечь как можно больше участников — не только жителей двух микрорайонов, но и всего Мариинского Посада.

Опубликовано: 18 мая 2022 г.


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