В Мариинском Посаде обсудили строительство школы и объездной дороги

Строительство прямой дороги от бывшей базы «Сельхозхимии» до микрорайона «Новинское» обсудили на рабочей встрече главы администрации Мариинско-Посадского района Владимира Мустаева с предпринимателями города.

Этот вопрос давно стоял на повестке дня, однако наибольшую актуальность он приобрел в связи с началом строительства новой школы в микрорайоне «Коновалово», сообщают на сайте администрации района. Как раньше писала «СЧ», старая школа в этом микрорайоне, построенная почти 70 лет назад, находилась в аварийном состоянии, и к тому же была перегружена, дети учились в две смены.

На данный момент, отмечают в администрации района, объездная дорога необходима для проезда большегрузов, которые будут доставлять стройматериалы для возведения школы. А в перспективе она сократит расстояние и время проезда до микрорайонов «Коновалово» и «Новинское», а также разгрузит дороги в центре города.

Как сообщил на встрече глава администрации Мариинско-Посадского городского поселения Вячеслав Сыройкин, на строительство дороги, согласно смете, необходимо затратить 10 млн рублей. Работы предполагается выполнить в рамках программы инициативного бюджетирования, где подразумевается участие республиканского (60%), местного (24%) бюджетов, а также вклад самих жителей (16%).

Большинство предпринимателей поддержали инициативу строительства дороги. А заодно отметили, что к данному проекту необходимо привлечь как можно больше участников — не только жителей двух микрорайонов, но и всего Мариинского Посада.