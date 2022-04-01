Стройка на стадионе «Волга» прошла проверку

Внешне ознакомительный, а по сути своей контрольный визит на строительную площадку совершили депутат Государственной Думы Анатолий Аксаков и министр спорта Чувашии Василий Петров. Проверить, как осваиваются направленные на реконструкцию стадиона «Волга» средства — больше миллиарда федеральных денег — такова была цель визита на Чапаевский поселок в юго-западном районе столицы республики.

На стройке активно идет работа. Недавний госконтракт на 334 млн рублей между Службой единого заказчика Минстроя Чувашии и АО «ПМК-8», заключенный в начале апреля, предусматривает строительство 1- и 2-этажных блоков, где и будут размещены сама ледовая арена, спортивный зал и иные помещения для спортсменов. Всего на реконструкцию «Волги» будет направлено 1 млрд 148 млн рублей. По планам правительства Чувашии, проект должен быть завершен в конце 2024 года.

ВАСИЛИЙ ПЕТРОВ,

министр физической культуры и спорта Чувашии: «Мы наглядно убедились в том, что строительство стадиона идет в полном соответствии с графиком работ. Техническая готовность объекта на сегодняшний день составляет более 40%. Уверен, такими темпами подрядчик выполнит все работы в срок и уже в 2024 году здесь «закипит» настоящая спортивная жизнь».

Масштабные строительные работы на территории стадиона площадью около 5,8 га начались в июне 2021 года. Первым объектом стал многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс. В 3-этажном здании спорткомплекса разместятся детский и 25-метровый плавательные бассейны, два универсальных спортзала, несколько тренажерных, специализированный зал для тяжелой атлетики и единоборств, большой и малый тиры для стрельбы из лука и пневматического оружия, гостиница для размещения спортсменов на 42 места. Ледовая арена будет состоять из 1- и 2-этажного блоков общей площадью около 2,6 тысячи кв. м, где разместятся каток размером 26 x 56 м, спортивный зал, раздевалки, душевые и санузлы. Подготовительные земляные работы под фундамент ледового катка и футбольного поля уже начались.