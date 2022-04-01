Житель Ибресь объявил себя свободным от каких-либо правил, но вышел за все рамки

Бдительные граждане сообщили в полицию о водителе автомобиля «Фольксваген Каравелла», передвигающемся по району без регистрационных знаков. Экипаж ГИБДД ОМВД России по Ибресинскому району остановил иномарку в поселке Ибреси.

Известный в районном центре гражданин, объявивший себя свободным от всех правил, решил в очередной раз продемонстрировать свою независимость. Причем отсутствие регистрационных знаков оказалось не единственным нарушением — у водителя не было и прав на управление транспортным средством. К моменту приезда опергруппы 58-летний мужчина впал в буйство и, обозвав всех своими холопами, тронулся с места, сбив сотрудника полиции. Врачи медучреждения, куда обратился последний, констатировали ушиб.

После такого нарушитель, естественно, далеко не уехал. Преступившего все рамки автолюбителя доставили в отделение, где в отношении него был составлен ряд административных материалов, в том числе за отсутствие номеров и водительского удостоверения и оставление места ДТП. Но в этот раз личный «черный список» жителя поселка, куда тот давно внес представителей органов власти, вероятно, будет дополнен. СУ СК России по Чувашии возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). В рамках расследования дела назначена и медицинская судебная экспертиза, так как в распоряжении правоохранителей имеется видеозапись, на которой подозреваемый уничтожает свой паспорт и другие документы. Факты применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, находящихся при исполнении служебных обязанностей, и впредь будут пресекаться сотрудниками следственного управления, а виновных привлекут к установленной законом ответственности, подчеркивают в СУ СКР.