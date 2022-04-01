25 апреля – День чувашского языка

Уважаемые жители Чувашской Республики!

Поздравляю вас с Днем чувашского языка!

Родной язык имеет для нашего народа фундаментальное значение. Это выражение богатой многовековой культуры чувашей, их обычаев, традиций и истории, выражение генетического кода нашего народа. И жива будет чувашская нация, пока сохраняется наш с вами язык. «Родной язык является не только свидетельством жизненности народа, но есть именно сама жизнь народа», — говорил автор чувашской письменности великий просветитель и педагог Иван Яковлевич Яковлев.

Для сохранения, изучения и развития чувашского языка нами реализуется отдельная программа. Активно внедряются в практику уроки в школах, организуются специализированные классы, лингвистические клубы, методические сессии и литературные вечера.

Важным с точки зрения продвижения чувашского языка стало его включение в «Яндекс. Переводчик». Благодаря усилиям инициативных жителей республики удалось пополнить базу сервиса более чем 500 тысяч фраз на чувашском и русском языках.

Впервые за много лет школы Чувашской Республики получили новые учебные пособия по чувашскому языку для первого класса, которые призваны формировать разговорные навыки. В этом году такие пособия получит вся начальная школа. Вскоре подобные издания будут подготовлены для воспитанников детских садов.

Уверен, дорогие жители республики, с вашим участием и при поддержке всей общественности мы сделаем все, чтобы наш чувашский язык стал языком живого общения, соединяющего прошлое, настоящее и будущее чувашского края, всех нас в любой точке мира.

С праздником!

Глава Чувашской Республики Олег Николаев