25 апреля – День чувашского языка

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Уважаемые жители Чувашской Республики!
Поздравляю вас с Днем чувашского языка!

Родной язык имеет для нашего народа фундаментальное значение. Это выражение богатой многовековой культуры чувашей, их обычаев, традиций и истории, выражение генетического кода нашего народа. И жива будет чувашская нация, пока сохраняется наш с вами язык. «Родной язык является не только свидетельством жизненности народа, но есть именно сама жизнь народа», — говорил автор чувашской письменности великий просветитель и педагог Иван Яковлевич Яковлев.
Для сохранения, изучения и развития чувашского языка нами реализуется отдельная программа. Активно внедряются в практику уроки в школах, организуются специализированные классы, лингвистические клубы, методические сессии и литературные вечера.
Важным с точки зрения продвижения чувашского языка стало его включение в «Яндекс. Переводчик». Благодаря усилиям инициативных жителей республики удалось пополнить базу сервиса более чем 500 тысяч фраз на чувашском и русском языках.
Впервые за много лет школы Чувашской Республики получили новые учебные пособия по чувашскому языку для первого класса, которые призваны формировать разговорные навыки. В этом году такие пособия получит вся начальная школа. Вскоре подобные издания будут подготовлены для воспитанников детских садов.
Уверен, дорогие жители республики, с вашим участием и при поддержке всей общественности мы сделаем все, чтобы наш чувашский язык стал языком живого общения, соединяющего прошлое, настоящее и будущее чувашского края, всех нас в любой точке мира.
С праздником!

Глава Чувашской Республики Олег Николаев

Опубликовано: 25 апреля 2022 г.


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