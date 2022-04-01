Поздравление с Пасхой

Дорогие жители Чувашской Республики!
Сердечно поздравляю с праздником Пасхи!
Светлое Христово Воскресение приносит в наши храмы и дома великую радость и свет надежды, напоминает нам о главных жизненных ценностях, любви, смирении, милосердии.
Добрые пасхальные традиции побуждают нас к духовному совершенствованию, воодушевляют на свершение благих дел.
Пусть этот праздник принесет в каждый дом и в каждую семью мир и согласие, согреет сердца теплотой общения с родными и близкими.
Будьте здоровы и счастливы! C праздником!
Христос Воскресе!
Глава Чувашской Республики
Олег Николаев