Поздравления с 25-летием Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики

Уважаемая Светлана Ивановна!

От имени Счетной палаты Российской Федерации и от себя лично поздравляю коллектив и ветеранов Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики со знаменательной датой — 25-летием!

За четверть века Контрольно-счетная палата сформировалась как независимый институт государственного контроля, вносящий значимый вклад в развитие системы эффективного управления республиканскими ресурсами.

Высокий профессионализм сотрудников, открытость и готовность делиться лучшими практиками снискали вашему коллективу заслуженный авторитет и признание в сообществе контрольно-счетных органов.

Искренне ценим ваш личный вклад в деятельность Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации.

Желаю крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго!

Председатель Счетной палаты

Российской Федерации, председатель Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации

Алексей КУДРИН

Уважаемые друзья!

Поздравляю вас с 25-летием Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики!

За четверть века ваш коллектив накопил большой опыт работы и вырос в мощный институт внешнего регионального и муниципального финансового контроля.

Ваш труд имеет высокую значимость для экономики и социальной сферы Чувашской Республики. От профессионализма, ответственности и порядочности аудиторов напрямую зависит эффективность использования бюджетных средств, а значит, и реализация национальных и региональных проектов, решение приоритетных задач развития, повышение качества жизни людей.

Новым этапом развития ведомства стала централизация функций контрольно-счетных органов муниципальных образований, которая позволяет вывести контрольные и экспертно-аналитические мероприятия на новый уровень.

Желаю вам успешной реализации намеченных планов, новых успехов и достижений!

Глава Чувашской Республики Олег НИКОЛАЕВ

Уважаемые работники Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики!

История Контрольно-счетной палаты Чувашии неразрывно связана со становлением современного регионального парламентаризма. Контроль и защита бюджетных средств — одна из важнейших государственных задач. Поэтому зарождение надзорного органа в недрах Государственного Совета Чувашской Республики стало закономерным явлением.

«Счастье не в деньгах и не в их количестве, а в умении эффективно управлять ими». Сегодня это мудрое изречение как никогда актуально. Контрольно-счетная палата Чувашской Республики не просто следит за расходованием бюджетных ассигнований и целевым использованием казенного имущества, но и помогает органам государственной власти и местного самоуправления, организациям и предприятиям находить наиболее рентабельные подходы к вложению финансовых средств.

Результаты вашей деятельности налицо. Трудно переоценить ваш вклад в устойчивое развитие республики и поддержание финансового порядка. Благодаря высокой компетентности, инициативности, профессионализму аудиторов улучшаются показатели эффективности работы в самых различных отраслях экономики и социальной сфере. Особое внимание вы уделяете реализации национальных проектов, республиканских и муниципальных программ, поскольку каждый бюджетный рубль должен быть использован строго по назначению и помогать в решении насущных вопросов людей.

Совершенствуется законодательство, у Контрольно-счетной палаты расширяются функции, а вместе с ними — и зона ответственности. Уверен, ваш огромный опыт, умелый подход к делу, четкое исполнение своих обязанностей помогут достойно справляться со всеми задачами, стоящими перед Контрольно-счетной палатой. Депутаты Госсовета Чувашии готовы продолжить совместную работу во имя процветания Чувашии и благополучия жителей республики.

Уважаемые коллеги! От всей души поздравляю вас с 25-летием со дня образования Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики и желаю крепкого здоровья, успехов в достижении поставленных целей.

Председатель Государственного Совета Чувашской Республики Леонид ЧЕРКЕСОВ