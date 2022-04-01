Чувашия может занять российский рынок хмеля

Опасающиеся перебоев с импортом хмеля из-за ухудшения геополитической обстановки российские пивовары просят Минсельхоз России разработать программу поддержки производителей этой культуры. Сейчас местные пивовары закупают 7–7,5 тыс. тонн хмеля в год в основном из Германии, Чехии и США, а на российское сырье приходится только 2%, пишет газета «Коммерсантъ».

Необходимые средства участники рынка предлагают брать из акциза на пиво. На развитие сырьевой базы уйдут годы, а серьезная нехватка хмеля может возникнуть уже летом, опасаются пивовары. За подписью председателя совета Союза российских пивоваров Даниила Бримана направлено письмо главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву. На конец марта 2022 года большинство крупных и средних пивоваренных компаний обеспечены хмелем на несколько месяцев. Но в случае длительного отсутствия поставок многие производители начнут испытывать серьезные проблемы, отмечается в письме.

Чувашия как основной производитель хмеля в стране может стать одним из ведущих участников программы увеличения объемов отечественного сырья. Как отметил на недавно состоявшемся совещании в Мариинском Посаде вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов, при потребности хмеля в стране в объеме 9 тыс. тонн наша республика производит 200 тонн. Ниша практически свободна, сказал он. Участвовавший в совещании Глава Чувашии Олег Николаев напомнил, что пивовары попросили правительство страны поддержать целевую программу развития отечественного хмелеводства в рамках импортозамещения. Наличие проекта позволило бы развиваться в этом направлении и Мариинско-Посадскому району, который славился хмелеводством.

По словам Артамонова, сегодня ароматные сорта чувашского хмеля востребованы и пользуются большим спросом. Это подтверждают технологи и руководители всех 18 пивоваренных заводов России, куда поставляется наш хмель, и страны-импортеры зеленого золота Чувашии. В частности, активно прорабатывается вопрос импортозамещения техники и оборудования для выращивания и переработки хмеля, что позволит сократить сроки окупаемости вложений в отрасль с 10–12 до 5–6 лет.