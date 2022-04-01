Поздравления со 105-летием «Советская Чувашия» начала принимать не то что с прошлой недели — с начала года. Добрые слова говорили читатели: министры и депутаты, главы районов и олимпийские чемпионы, директора школ и заводов, и, конечно же, наши верные подписчики. Пожелания удачной работы и новых интересных сюжетов летели в редакцию со всей страны — из Москвы, Питера, Красноярска, Тюмени.

За 105 лет газета не раз меняла названия, место прописки, свой стиль и дизайн. Но при этом всегда стремилась отражать главные события республики и страны. И, пожалуй, нам это удавалось неплохо. Если собрать воедино все награды, в разные годы полученные «СЧ», — не хватит и музея газеты, и просторного конференц-зала, да и стен редакции, пожалуй, тоже. Ведь помимо общих, на всю газету, наград у каждого журналиста, проработавшего в редакции несколько лет, есть своя копилка призов и почетных дипломов.

Каждая круглая дата для нас — как рабочая точка отсчета. И в сегодняшнем номере мы, как водится, вспомним прошлое, далекое и не очень, дадим слово нашим читателям — они для нас не только друзья, но и первые советчики. И поэтому мы ждем от них предложений — что они хотели бы видеть на страницах «СЧ», какие новые рубрики и какие темы стоит «прописать» на газетных страницах. Пишите нам на сайт, в Телеграм–канал «СЧ», на нашу страницу ВКонтакте. Целый век и еще пять лет для газеты совсем не возраст — мы не будем стареть, мы будем становиться умнее и лучше.

Владимир Васильев, главный редактор газеты «Советская Чувашия»