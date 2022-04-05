Денис Спирин имеет претензии к подрядчику «ДОРИССу»

Свет в конце улицы Гражданской

«Работа на объекте неудовлетворительная, отставание от графика непозволительное. Понимаю, были определенные факторы, способствовавшие этому, но людям это, в общем-то, безразлично — у них нарушена комфортная среда. И наша задача — не просто восстановить ее, но и улучшить». Такое заявление сделал глава администрации города Чебоксары Денис Спирин на выездной рабочей планерке на реконструируемой улице Гражданской.

Этот столичный долгострой стал одним из самых «цитируемых» — как в сдержанных выражениях, так и не очень. Нелестно отзываются о нем и жители этой улицы, и водители общественного транспорта, и пассажиры. Людям надоело прыгать через колдобины, боясь упасть в неогороженный котлован, а водителям — гробить транспорт на выбоинах. Все были готовы потерпеть неудобства в пределах ранее обозначенных сроков реконструкции, но она вышла из графика на целых полгода с обещанием подрядчика возобновить работу наступившей весной. А она, естественно, преподнесла еще больше проблем обнажившимися ямами и грязью.

Проект реконструкции состоит из двух этапов с первоначальным сроком исполнения до 30 ноября 2022 года. На первом этапе подрядчик должен реконструировать дорогу от кольца по ул. Гражданской до ул. Социалистической, на втором провести реконструкцию самого кольца с его переустройством в перекресток со светофорным регулированием.

В 2021 году были выполнены главные работы на инженерных сетях: кабельные линии и наружное освещение примерно на 80%, сети связи — на 50%, наружный водопровод — на 95%, ливневая канализация — 90%, наружный газопровод — 80%. Уложены два слоя асфальта на протяженности более 1,2 км. А далее дело застопорилось из-за названных мэром «определенных факторов». Это, прежде всего, некачественная проектно-сметная документация, что связано с проблемой неучтенных сетевых коммуникаций. Потребовалось внести изменения в ПСД, в настоящее время она находится на экспертизе. По словам директора «МБУ УЖКХ и благоустройства» Олега Белова, техническая часть уже проверена и документ скоро «выйдет».

Позавчерашний визит Дениса Спирина на объект проходил сначала в пешем режиме от кольца до остановки «Улица Академика Королева», потом — на совещании в бытовке строителей. В нем участвовали и. о. заместителя главы администрации Чебоксар по вопросам ЖКХ Дмитрий Денисов, директор «МБУ УЖКХ и благоустройства» Олег Белов, глава администрации Московского района Сергей Ильин, директор ООО «Дороги Чувашии» ПАО «Дорисс» — подрядной организации — Виталий Земсков. Хотелось бы считать этот визит решающим в дальнейшем ходе реконструкции. Мэр поставил задачу до конца года во что бы то ни стало наверстать упущенное время и завершить реконструкцию.

ДЕНИС СПИРИН,

глава администрации города Чебоксары: «Город делает все возможное, чтобы ускорить процессы на реконструкции улицы Гражданской. С финансированием проблем нет, соответственно и от строителей ждем предельного ускорения. Обещания, что к работе приступят 20 апреля, — это не ответ, надо приступать в самые ближайшие дни. Сейчас требуется нормальный рабочий план. Мы видим, не готовы тротуарные сети, которые должны обеспечить нормальный доступ к остановкам. Следует также следить за ограждением котлованов. Контролировать работу будем еженедельно — тщательно, детально».

Со всей жесткостью были обозначены сроки по каждому этапу — от перекладки троллейбусных линий до начала работ по укладке дорожного полотна. Строителей в лице Виталия Земскова, называвших сроки расплывчато, глава администрации жестко поправлял. «Когда начнете газовую врезку?» — спрашивает мэр. «На днях», — отвечает Земсков. «Это не ответ, назовите точную дату», — потребовал Спирин. Подобная неопределенность наблюдалась и у других участников процесса, склонных оттянуть начало тех или иных работ. Троллейбусники также называли 20 число. «А что вы делаете до этого, почему бы уже не приступить к перекладке маршрутов?..» — предложил мэр.

По словам Виталия Земскова, работа будет разделена на два этапа. Первый этап — с середины мая до конца августа, второй этап и полное переустройство улицы — до конца октября. Сейчас генподрядчик разрабатывает меры по безопасности движения транспорта и пешеходов, проводит ямочный ремонт дороги, восстанавливаются временные пешеходные дорожки. Одна из основных задач — в конце апреля начать врезку газопроводов на всем участке и приступить к переносу телекоммуникационных сетей.

Было также отмечено, что в ходе работ часть остановочных павильонов придется демонтировать, поэтому надо организовать временные с учетом требований безопасности. При этом мэр указал на необходимость контакта с местными жителями для более полного их информирования. А некоторые из них даже присоединились к деловой экскурсии.

Другая острая проблема — временное переформатирование троллейбусного движения. Машины из центра города в северо-западный микрорайон пойдут в прежнем режиме. А вот движение маршрутов 11 и 17 придется полностью запустить по ул. Энтузиастов. Сегодня они идут по Гражданской только на выезде с Чапаевского поселка. Автобусы тоже частично пойдут по ней: на Гражданскую будут выходить по ул. Грасиса, а обратно возвращаться на Энтузиастов по ул. Эльменя.

Горожанам остается только ждать и надеяться, что на этот раз горадминистрация и строители слово свое сдержат.