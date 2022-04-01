За выходные в республике произошло 11 пожаров, один человек погиб

2 апреля

в 6.12 в Кире Алатырского района в результате возгорания пострадала отделка жилого дома № 14 по ул. Заводская;

в 7.55 в деревне Козловка Ядринского района по огонь уничтожил баню и сарай по ул. Восточной, д. 32. Причина — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей;

в 11.07 в микрорайоне «Радужный» г. Чебоксары при проведении электросварочных работ на позиции 32 загорелся строительный мусор;

в 12.41 деревне Сареево Ядринского района сгорела баня по адресу ул. Медовая, д. 10;

в 18.45 рядом с поселком Кугеси загорелась Газель;

в 21.41 в Цивильске по ул. Советская, д.80 произошло возгорание электрощитовой;

в 22.25 по ул. Красногорская рядом с д. 35 в Московском районе Чебоксар пожар уничтожил бесхозное строение.

3 апреля

в 11.10 произошло возгорание кузова автомобиля Skoda Rapid на ул. Вахитова, д. 92 в селе Шыгырдан Батыревского района. Причина — неосторожное обращения с огнем;

в 16.27 в поселке Ибреси по ул. Октябрьская, д. 29 огонь уничтожил кровлю жилого дома, сарай и баню. В огне погибла 79-летняя женщина.

в 20.39 в деревне Чандрово по адресу ул. Майская, 41 от огня пострадала внутренняя отделка бани.

4 апреля

в 2.07 в деревне Челкасы Аликовского района огонь повредил веранду жилого дома по ул. Цветочная, д. 5.

Причины пожаров и ущерб устанавливаются.