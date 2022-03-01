Женская сборная ЧГУ выиграла открытое первенство Татарстана по мини-футболу

Подопечные Виктора Иванова и Сергея Николаева боролись за титул с восемью командами. Турнирный путь наши девушки начали с побед над коллективами «Краса Челнов», «Книту» и «КФУ-2». В полуфинале футболистки ЧГУ успешно сыграли с казанским «МФК Дружба», а в битве за «золото» в напряженном матче обыграли местную команду «КФУ» со счетом 3:2, сообщили в Минспорта Чувашии.
Опубликовано: 28 марта 2022 г.
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