В зоопарках Чувашии беби-бум

Автор: Дарья СергееваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Радостной новостью поделились   сотрудники зоопарка  «Ельниковской рощи» — там  в начале марта на свет появился удивительный волчонок.  Родился он в семье волка Капрала и волкособа Тайги. Последнюю, кстати,  зоопарку преподнесли в подарок охотники несколько месяцев назад.


Малыш  весит чуть меньше килограмма и кормится материнским молоком. По словам директора «Ельниковской рощи» Валерия Андреева, волчонка решили с детства приучить к людям. Сейчас он только начинает изучать окружающий мир и уже не фырчит с непривычки  на работников парка. И этим, наверное, пошел в свою маму Тайгу, для которой общение с людьми дело привычное. А вот глава семейства особой  коммуникабельностью не отличается,  предпочитая больше времени уделять их охране.

Понаблюдать за жизнью юного постояльца теперь могут и посетители парка. Как стало известно «СЧ»,  имени у малыша пока нет — придумать его всем желающим предлагают наши коллеги из газеты «Грани». А пока волчонок растет и набирается сил, в парке надеются, что этой весной «беби-бум» продолжится, и следующими эстафету подхватят дикие кабаны.

Демографический вопрос успешно  решают  и  питомцы чебоксарского  зооуголка «Ковчег»  Недавно  здесь родились несколько ягнят, а в  ближайшее время стать  родителями  могут и   две лисьих семьи.   Об этом рассказали сотрудники  детского парка имени А.Г. Николаева в своем телеграм-канале.  Прибавление ожидается  у парочки мраморных лис,   Толика и Вари. У  будущей мамы уже поменялся характер —  она капризничает  и тявкает на посетителей.    Ждут малыша и  в семье   песцов  (полярных лис)  Беляша и Булки.  По словам зоотехника Елены Бякиной,    Булка  также сменила  свой нрав — но, в отличие от  соседки  по вольеру,   стала  скромнее и послушнее, на люди  показывается редко,  предпочитает  отдыхать в глубине своего «домика».  

Опубликовано: 25 марта 2022 г.


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