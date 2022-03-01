В зоопарках Чувашии беби-бум

Радостной новостью поделились сотрудники зоопарка «Ельниковской рощи» — там в начале марта на свет появился удивительный волчонок. Родился он в семье волка Капрала и волкособа Тайги. Последнюю, кстати, зоопарку преподнесли в подарок охотники несколько месяцев назад.

Малыш весит чуть меньше килограмма и кормится материнским молоком. По словам директора «Ельниковской рощи» Валерия Андреева, волчонка решили с детства приучить к людям. Сейчас он только начинает изучать окружающий мир и уже не фырчит с непривычки на работников парка. И этим, наверное, пошел в свою маму Тайгу, для которой общение с людьми дело привычное. А вот глава семейства особой коммуникабельностью не отличается, предпочитая больше времени уделять их охране.

Понаблюдать за жизнью юного постояльца теперь могут и посетители парка. Как стало известно «СЧ», имени у малыша пока нет — придумать его всем желающим предлагают наши коллеги из газеты «Грани». А пока волчонок растет и набирается сил, в парке надеются, что этой весной «беби-бум» продолжится, и следующими эстафету подхватят дикие кабаны.

Демографический вопрос успешно решают и питомцы чебоксарского зооуголка «Ковчег» Недавно здесь родились несколько ягнят, а в ближайшее время стать родителями могут и две лисьих семьи. Об этом рассказали сотрудники детского парка имени А.Г. Николаева в своем телеграм-канале. Прибавление ожидается у парочки мраморных лис, Толика и Вари. У будущей мамы уже поменялся характер — она капризничает и тявкает на посетителей. Ждут малыша и в семье песцов (полярных лис) Беляша и Булки. По словам зоотехника Елены Бякиной, Булка также сменила свой нрав — но, в отличие от соседки по вольеру, стала скромнее и послушнее, на люди показывается редко, предпочитает отдыхать в глубине своего «домика».