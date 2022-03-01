20 марта — День работников ЖКХ и бытового обслуживания

Уважаемые работники бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

В этот день мы отдаем дань уважения людям, чей труд призван сделать комфортнее нашу повседневную жизнь. В Чувашии в сфере жилищно-коммунального хозяйства трудятся более 11 тысяч человек, которые обслуживают свыше 6,8 тысяч многоквартирных домов. В круг забот тружеников ЖКХ входит стабильная работа систем жизнеобеспечения, успешное прохождение отопительного сезона, благоустройство городов и поселков, порядок и чистота на улицах и в подъездах, тепло и уют в наших домах.

Бытовые услуги населению в республике оказывают около 1,2 тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей. От профессионализма работников бытового обслуживания зависят качество и ассортимент предоставляемых услуг в ателье, мастерских, парикмахерских, автосервисах.

От лица всех жителей республики выражаю вам благодарность за трудолюбие и самоотдачу, ответственность и профессионализм, которые вы ежедневно проявляете на своих рабочих местах. Ваше умение оперативно решать поставленные задачи, с честью справляться со сложными ситуациями, на высоком уровне оказывать услуги, постоянно совершенствуя культуру обслуживания, вызывает самое глубокое уважение.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, неиссякаемой энергии и новых трудовых успехов!

Глава Чувашской Республики Олег Николаев