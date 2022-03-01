Головная боль — не болезнь, а симптом, но лечиться надо

К несчастью, таблетка помогла…

Иные анекдоты ставят в тупик, потому что не знаешь — смеяться или плакать. Один из таких: если ты утром проснулся и у тебя ничего не болит, значит, ты умер. Боль — самая верная спутница здорового человека: она предупреждает нас о «поломках» в организме и заставляет принять меры. Но когда она становится постоянной и слишком назойливой, возникает справедливое желание избавиться от нее навсегда.

Возьмем головную боль, от которой, по данным медиков, страдает каждый второй житель земли. Ее пытались лечить еще в глубокой древности: археологи находят скелеты людей, живших 3-4 тысячи лет назад, с круглыми отверстиями в черепах: недуг настолько досаждал людям, что они решались на трепанацию.

Сейчас к таким радикальным мерам прибегать нет необходимости, в неврологии даже отдельное направление появилось. Доктора, которые занимаются лечением головной боли, называются цефалгологами. Правда, пока их у нас так мало, что не ошибусь, если предположу: многие из читателей впервые слышат это слово. Мы разыскали такого доктора, Марину Ермакову, и поговорили с ней.

От чего же у нас болит голова и можно ли с этим что-то сделать? Люди в возрасте помнят, как врачи ставили им диагноз из набора букв типа ВСД или НЦД и бессильно разводили руками. Но, к счастью, даже скептики вынуждены признать — наука не стоит на месте, и теперь вегетососудистую или нейроциркуляторную дистонию за диагноз не считают. Просто потому, что можно выяснить настоящую причину недуга и назначить лечение.

СПРАВКА «СЧ» Цефалгия переводится на русский язык довольно незатейливо: головная боль. Соответственно, цефалголог — врач, который занимается избавлением от нее.

На самом деле тело круглые сутки без остановки посылает в головной мозг сигналы о боли. Фактически мы постоянно испытываем боль, но при этом ее не ощущаем. Как это может быть? В организме есть две системы, отвечающие в том числе и за боль: одна проводит болевые импульсы, вторая — блокирует. Если боль незначительная, ей можно пренебречь, нервная система ее блокирует, и мы радуемся жизни. А если она превышает болевой порог, мы начинаем ее испытывать, тут уже не до радостей. К старости все системы изнашиваются, и человека начинают беспокоить даже слабые болевые импульсы. Не зря пожилые люди постоянно жалуются на боль то в коленях, то в спине, то еще где-нибудь. Окружающие нередко считают их капризными и изнеженными, а на самом деле им просто худо: боли в их жизни становится слишком много.

Пить или не пить?

Но вернемся к голове. Болеть она может по двум тысячам причин. Цефалгологи, по словам Марины Ермаковой, занимаются четырьмя сотнями. Но для нас важно понять, что все они делятся на два вида: первичные и вторичные. Первичная — это самостоятельное заболевание, как например, головная боль напряжения, мигрень, пучковая головная боль. Это 90% всех проблем. Вторичная — это боль, вызванная какой-то «посторонней» причиной, например, гриппом, повышенным артериальным давлением, алкогольным отравлением или, проще говоря, похмельем, заболеванием глаз, ушей, шеи…

Если не брать во внимание редкие состояния, то обычно люди страдают от мигреней и головных болей напряжения. Но то, что заболевание встречается часто, еще не означает, что оно несерьезное. Во многих европейских странах мигрень стоит на первом месте среди причин временной нетрудоспособности у людей до 50 лет. У нас с этим попроще: мало кому придет в голову брать больничный из-за больной головы. Обычно страдальцы пьют горсть таблеток и продолжают трудиться. И мало кто знает, что если постоянно принимать обезболивающие, то у человека появляется зависимость от них. И уже развиваются головные боли, которые так и называются — медикаментозно-индуцированные. То есть уже препараты начинают вызывать головную боль. Это тот случай, когда к несчастью таблетка вначале помогла.

Однако, если голова у вас болит редко, например, раз в несколько месяцев, и вам помогает одна таблетка обезболивающего, то за здоровье можно особо не переживать. Но если это случается чаще: 2-3 раза в месяц, и вы в сумочке постоянно носите с собой таблетки, то ситуация явно выходит из-под контроля. Работать во время приступа невозможно, потому что сильнейшая головная боль сопровождается повышенной чувствительностью к свету и звуку. Человеку даже просто лежать тяжело. И тут в полный рост встает вопрос: пить или не пить лекарство.

КСТАТИ Настоящее лечение — это профилактическое лечение, которое воздействует на механизмы развития головных болей и способствует их полному исчезновению. Врач-невролог-цефалголог Марина Ермакова уверена, что лекарства надо принимать, но не обычные обезболивающие, а те, что вернут качество жизни. Сейчас появились препараты, которые помогают даже в, казалось бы, безнадежных случаях. Однако тут есть одно «но». Препарат нужно подобрать, потому что надо разобраться, что за головная боль именно у вас. Как мы помним, причин может быть много.

Дайте мне таблетку

…Знакомая несколько лет страдает от головных болей, но поход к врачу считает бесполезным. Когда-то давно ей сказали: «А что вы хотите с вашим остеохондрозом?!» Так вот, для тех, кто считает, что голова болит у них по такой же причине, у меня хорошие новости. Голова от остеохондроза не болит. Она болит по причине неспецифических болей в спине.

Во время любого напряжения или стресса у нас возникает спазм мышц. Вспомним, как мы сидим у компьютера или телевизора. В результате этого нарушаются функции мышц, связок, суставов. При этом мы мало двигаемся, редко вспоминаем, что надо бы сделать зарядку, чтобы размять тело, еще реже этим занимаемся. Но из-за того, что в теле все взаимосвязано, проблемы в одном месте тянут за собой целый хвост в других. Понервничали? Поругались с ребенком или супругом? Вот ваши «поджатые» мышцы и стали тем самым триггером, который вызвал головную боль.

Как говорит Марина Ермакова, большинство пациентов знают причину своих головных болей или, по крайней мере, догадываются. Но знания эти, скажем так, неосознанные. Нередко человек рассказывает, что стоит ему не выспаться два-три дня подряд, понервничать, и приступ головной боли обеспечен. Казалось бы, без «понервничать» наша жизнь невозможна, но вот ложиться спать так, чтобы суметь выспаться, могут очень многие.

Кстати, некоторые люди должны ложиться спать не позже 11 часов вечера, чтобы утром чувствовать себя комфортно. Иначе приступы головной боли будут сопровождать их постоянно. Таким людям нельзя устраиваться на работу, где есть вечерние и ночные смены. А еще надо помнить, что пропущенные обеды-завтраки не так безобидны. Иногда спровоцировать приступ может падение уровня сахара в крови.

К СЛОВУ Болевой порог можно повысить. Для этого специалисты рекомендуют решать математические и логические задачи, читать сложные тексты, составлять планы на ближайшие несколько дней, две-три недели и два-три месяца. И, конечно, давать себе физическую нагрузку, которая тоже повышает устойчивость к боли. В рекомендациях по долголетию присутствуют советы двигаться каждый день 45 минут непрерывно. Считается, что заядлые грибники и дачники физически более выносливы и легче переносят боль.

Советовать, что делать с мышцами, которые застыли и готовы за свою «заброшенность» мстить нам запуском головной боли, очень легко. Помогают справиться с их хроническим напряжением движение, упражнения на растяжку, занятия йогой, медитация. Все это мы знаем и сами, вот только кто бы еще за нас эти знания воплощал в жизнь…

Ну и, конечно, никто не отменял лечение у травматологов, ортопедов, мануальных терапевтов и остеопатов. Но ни один уважающий себя специалист данного профиля не отпустит пациента без рекомендаций делать специальную гимнастику. Волшебной таблетки не существует.

Не валить с больной головы на… вирус

Головная боль бывает у людей в любом возрасте. Казалось бы, это должно быть понятно каждому. Увы… Лично слышала от мамы трехлетнего карапуза: «С чего у него голова болит? Он же маленький!» Самое неприятное в диагностике у малышей то, что они не могут сказать, где у них болит. И чтобы понять, что происходит с вашим крохой, надо быть предельно внимательным в моменты, когда его поведение изменяется. Вдруг он начинает бить себя по голове, стучаться головой о стенку или спинку кроватки, у него появляется рвота. В последнем случае родители грешат на ротавирус, исключают из меню малыша молочные продукты, а порой и антибиотики начинают давать «на всякий случай». Но мамам надо помнить — если у ребенка слишком часто проявляются симптомы ротавируса, есть смысл задуматься о приступах мигрени, особенно если у родственников эта проблема в наличии.

И в конце о ковиде-19. Не о самом, а об осложнениях. В большинстве своем он обостряет и усиливает проблемы, которые уже существовали ранее. Поэтому если у вас до него голова болела редко и проходила быстро, то после болезни это могут быть более частые и затяжные приступы. Реже — когда люди не были знакомы с этим недугом, а теперь он появился. В обеих ситуациях нужно проконсультироваться с врачом, потому что таким способом могут проявляться разные заболевания, например, постковидная депрессия, или какие-то воспалительные явления.