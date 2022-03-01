В Чебоксарах дорожники выполнили ямочный ремонт на площади 1727 квадратных метров

Об этом на еженедельной планерке в мэрии сообщил директор управления ЖКХ и благоустройства администрации Чебоксар Олег Белов.

В частности, как передает пресс-служба администрации города, с начала марта ремонт провели на Марпосадском шоссе, Кабельном и Дорожном проездах, Гагаринском, Октябрьском и Калининском мостах, путепроводе по проспекту Мира, на улице Ленинского комсомола.

«На данный момент укладкой литого асфальтобетона занимаются пять бригад «Дорэкс», работа ведется посменно без выходных дней. Среднесуточный объем — до 120 квадратных метров в день», — доложил Олег Белов.

После инвентаризации состояния проезжей части выявлены дефекты еще на 16 улицах. Глава администрации Денис Спирин поставил задачу завершить там ремонтные работы в кратчайшие сроки. Как проинформировал директор «Дорэкс» Владимир Доброхотов, ямочного ремонта требуют около 1500 квадратных метров покрытия проезжей части. Для выполнения этого объема работ, по его словам, необходима неделя. А в последующем объем работ может увеличиться в зависимости от погодных условий.

На планерке также рассказали, что в течение недели пройдет проверка дорог, находящихся на гарантии. Подрядчикам выдадут предписания на устранение выявленных недостатков.