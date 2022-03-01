В Чебоксарах по вине нетрезвого водителя пострадала 17-летняя школьница

Авария произошла в минувшее воскресенье на проспекте 9-й Пятилетки. Поздним вечером 35-летний водитель «Лады Приоры» врезался в попутный автомобиль «Рено Сандеро». Медицинская помощь потребовалась 17-летней пассажирке иномарки, которая сидела на заднем сиденье. Виновник аварии был освидетельствован, он оказался пьян.