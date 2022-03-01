В частных домах появятся дольщики и застройщики

С 1 марта 2022 года вступили в силу изменения законодательства в части регулирования отношений, касающихся малоэтажного строительства и защиты прав дольщиков при возведении таких объектов.

В связи с этим появилось новое понятие «малоэтажный жилой комплекс», под которым подразумевается совокупность индивидуальных жилых домов и других объектов, которые в проектной декларации определены как общее имущество и их строительство осуществляется специализированным застройщиком.

Привлекать средства граждан застройщики таких комплексов смогут по тем же правилам, что и при долевом строительстве многоквартирных домов, рассказали в Управлении Росреестра по Чувашии. Средства дольщиков будут размещаться на эскроу-счетах, застройщик получит их только после завершения строительства всего комплекса.

Ранее такая система оплаты действовала лишь по договорам участия в долевом строительстве многоквартирных домов. Оплата дольщика поступала на специальные счета, где деньги блокировались на время строительства, а застройщик мог получить оплату только после ввода дома в эксплуатацию. По данным управления Росреестра, таким механизмом расчета в прошлом году воспользовалось более 6 тысяч жителей республики. Напомним, система эскроу создана для того, чтобы не допустить появления «обманутых дольщиков» — при невыполнении застройщиком своих обязательств и расторжении договора на этапе строительства деньги возвращаются дольщику.

Теперь и дольщики индивидуальных жилых домов получат такую же защиту, как и покупатели квартир в новостройках. «В настоящее время действующих и реализуемых застройщиками проектов ИЖС в Чувашии не имеется. Благодаря законодательным нововведениям у них появляется возможность потенциально развивать это направление», — объясняет первый заместитель руководителя Минстроя Чувашии Владимир Максимов.

«Полагаем, граждане, которые хотят жить в частном доме, обязательно оценят эту новеллу. Ведь до сегодняшнего дня сфера долевого строительства распространялась только на многоквартирные дома. Также это послужит дополнительным стимулом для развития в Чувашии комплексного малоэтажного строительства», — считает руководитель Управления Росреестра по Чувашии Екатерина Карпеева.

О новшествах в жилищном строительстве сообщает и «Российская газета». «С марта строить коттеджные поселки можно будет только через счета эскроу — действие закона о долевом строительстве теперь распространяется и на индивидуальные дома в малоэтажных жилых комплексах», — пишет «РГ». — Покупатели дома в строящемся коттеджном поселке внесут деньги на счета эскроу, как это происходит сейчас при покупке квартиры в многоэтажке. Застройщик получит средства только после окончания строительства всего поселка. В случае срыва проекта покупателю вернут деньги. Кроме того, новый закон регулирует использование общего имущества в новых малоэтажных поселках. Застройщик должен будет передать его в общую долевую собственность жителей или же безвозмездно — в государственную или муниципальную собственность».