Застройщика оштрафовали за отсутствие забора вокруг стройплощадки

Руководитель чебоксарской строительной фирмы привлечена к ответственности за размещение строительных материалов и техники без ограждения в жилом массиве Южного поселка в Чебоксарах.

Осмотр территории показал прокурорам, что в районе домов № 8 по улице Бичурина и № 20 по улице Магницкого размещены кран, бетонные плиты и два временных сооружения строителей. При этом на момент проверки они были не ограждены и без охраны. Земляные и строительные работы в зоне их размещения не начаты.

Прокуратура выяснила, что земельный участок принадлежит ООО «Специализированный застройщик «МастерГрад», а строительная техника и материалы размещены в районе указанных домов в связи с планируемым строительством многоквартирного дома, ведется работа по подготовке проектно-сметной документации.

Между тем по градостроительному законодательству на того, кто ведет строительство, до начала любых работ возложена обязанность по ограждению выделенной территории строительной площадки, территорий для размещения бытовых городков строителей, а также участков с опасными и вредными производственными факторами.

А «МастерГрад» не принял меры по обеспечению безопасности граждан в связи с планируемым строительством многоквартирного дома. В адрес организации внесено представление об устранении выявленных нарушений.

Директор наказан административным штрафом в 20 тысяч рублей.