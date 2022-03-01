Глава Чувашии обсудил с лидерами партий предстоящие выборы и помощь беженцам

Первый вопрос особых дискуссий не вызвал. В сентябре в республике пройдут как дополнительные выборы, так и выборы депутатов представительных органов после преобразования 19 районов в муниципальные округа. Председатель ЦИК Чувашии Геннадий Федоров сообщил, что «замещению подлежат 358 мандатов, а в выборах смогут принять участие 404 тысячи избирателей, 44% от общего количества». На встрече, кстати, Глава Чувашии допустил возможность перехода к прямым выборам глав администраций районов и городов. «Разделяю мнение, что мы должны двигаться к прямым выборам, — сказал он. — Я за то, чтобы люди голосовали за глав, но надо взвешивать все «за» и «против».

А вот тема помощи беженцам из Донбасса, сообщает «Чувашинформ», превратила встречу в некое подобие заседания Генштаба Минобороны РФ, где многие сочли нужным поделиться стратегическими планами по решению военных вопросов. Например, Николай Степанов («Партия пенсионеров»), рассказал про былые подвиги чувашских героев Великой Отечественной войны и затем погрузился в проблематику нынешней Украины и беспомощности ее руководства. А Владислав Аркадьев из партии «Яблоко» с головой окунулся в геополитику и подробности спецоперации российских войск, озвучивая при этом свои советы людям в погонах. Олег Николаев слегка удивился такому раскладу. «У нас тут что, штаб военных действий? — поинтересовался он. — Мы должны решать вопросы здравоохранения, экономики и так далее, а не превращать все в военный совет».

Зато Константин Степанов (ЛДПР) и Ксения Семенова («Новые люди») не стали углубляться в полемику. Причем впервые за долгое время республиканский лидер партии ЛДПР принял сторону Олега Николаева. «Рассуждать на тему того, что делать целому государству с его главнокомандующим, министрами с площадки Госсовета или отдельной политической партии, я не считаю возможным. Мы живем в стране, где есть все органы государственной власти, и это их работа», — подчеркнул он. А Ксения Семенова попросила коллег поддержать школьников из Донбасса, которые пошли учиться в новых для них классах Чувашии.

Кстати

На встрече Глава Чувашии сообщил, что начат сбор средств в благотворительный фонд для оказания помощи жителям Донбасса и Украины. «Я для себя принял решение перечислить 50% своей заработной платы. Соответствующее заявление подписал и передал в бухгалтерию. Думаю, что многие мои коллеги поступят аналогичным образом и тоже поучаствуют в этом процессе», — добавил он. Олег Николаев также отметил, что сейчас как никогда важна сплоченность и консолидация всех сил — гражданского общества, политических партий, некоммерческих организаций. И под занавес встречи, информируют на сайте Госсовета, руководители всех партийных фракций подписали совместное заявление о всеобщем одобрении решений Президента России Владимира Путина по демилитаризации на Украине. «Современные реалии, — говорится в нем, — требуют от каждого из нас, независимо от партийной и иной принадлежности, осознания исторической значимости сегодняшних решительных действий руководства страны».

Михаил Михайлов