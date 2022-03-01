Горожане выбирали, где расположится Дом молодежи

На портале «Открытый город» завершилось голосование по вопросу организации Дома молодежи в Чебоксарах. Организовать такой опрос предложили Глава Чувашии Олег Николаев и глава администрации Чебоксар Денис Спирин. Всего высказались 5947 пользователей портала. Более 90% респондентов (5397 пользователей) сошлись во мнении, что в Чебоксарах нужна такая площадка. Лишь 7,45% (443 пользователя) не посчитали нужным организовать Дом молодежи. На вопрос, где именно должна разместиться будущая площадка, горожане чаще всего давали свой вариант ответа (2004 голоса, или 33,7%). Самое частое пожелание — выделить для ребят здание бывшего кинотеатра «Родина», ДК тракторостроителей или ДК «Салют».