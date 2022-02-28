Планерка Главы: Выстоять под информационной атакой и разработать коммунальные паспорта

Глава республики Олег Николаев призвал сохранять спокойствие в связи со сложившейся ситуацией. Идет мощная информационная атака, которая по своим масштабам даже крупнее, чем сами боевые действия, сказал он на вчерашней правительственной планерке.

Информационный натиск подкрепляется действиями санкционного характера, чтобы посеять панику. Наша задача — не поддаваться этому, последовательно и четко реализовывать намеченные планы как в рамках нацпроектов, так и государственных программ. Чтобы не допустить срывов, работа должна вестись в соответствии с действующими регламентами.

Речь о проведении закупок, организации процесса строительства. Все происходящее должно отслеживаться, а в случае возникновения спекулятивных проявлений, в том числе в ценообразовании, следует быстро на это реагировать.

ПОРУЧЕНИЕ.

До 1 сентября завершить разработку коммунальных паспортов и диспетчеризацию теплоснабжающих объектов.

В республике ведется разработка коммунальных паспортов муниципальных образований и диспетчеризация объектов теплоснабжения ГУП «Чувашгаз» для обслуживания социальных объектов, находящихся в госсобственности Чувашии. Данная работа проводится во исполнение поручения Главы республики по разработке концепции модернизации ЖКХ, напомнил и.о. министра строительства, архитектуры и ЖКХ Владимир Максимов.

В четвертом квартале прошлого года совместно с муниципальными администрациями проведен анализ текущего состояния коммунального хозяйства, сформулированы первоочередные задачи по его модернизации. Затем муниципалитеты защитили концепции модернизации ЖКХ на своих территориях, в результате чего было сформировано 24 коммунальных паспорта. Они содержат информацию о 862 источниках теплоснабжения, 684 км теплосетей, 1211 источниках водоснабжения и других объектах.

Данные показывают значительный износ сетей. В частности, теплоснабжения — почти 73%, водоснабжения — 68%, инженерных сетей — 77%. Эти данные должны учитываться при включении в республиканскую адресную инвестпрограмму мероприятий по строительству и реконструкции объектов ЖКХ, считает Максимов. Главам местных администраций следует актуализировать комплексные программы развития муниципалитетов с учетом данных мероприятий. Совместно с «Чувашгазом» идет подготовка заявки на модернизацию систем ЖКХ за счет средств фонда содействия реформированию ЖКХ.

Цифра 77,7 млрд рублей — в такую сумму оценивается потребность в средствах на развитие инфраструктуры ЖКХ республики.

Как отметил Глава республики, при централизации теплоснабжения социальных учреждений на контроль следует взять все вопросы модернизации существующих объектов. Необходимо завершить намеченные задачи по паспортизации и диспетчеризации до 1 сентября. «Процесс надо организовать таким образом, чтобы были единые технологии, единая платформа диспетчеризации, и, конечно, обеспечивать своевременную оплату ресурсов. Мы видим тут серьезные резервы для снижения затрат», — уточнил Олег Николаев.

ПОРУЧЕНИЕ.

Особое внимание в организации торговли семенами на предстоящей выставке «картофель–2022» необходимо обратить на соблюдение антиковидных мер.

3-4 марта на площадке столичного торгово-выставочного комплекса «Контур» пройдет XIV Межрегиональная выставка «Картофель-2022». О ходе подготовки к ней рассказал вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов. Форум пройдет при поддержке Минсельхоза России. Он проходит с 2009 года и стал представительной площадкой для открытых содержательных дискуссий по широкому спектру отраслевых проблем. Будет представлена продукция отечественных и зарубежных производителей семян и сельхозтехники, средств защиты растений. Участие в выставке подтвердили 84 компании из 21 региона России и Республики Беларусь.

По традиции развернется торговля семенными клубнями. Эта часть форума очень популярна среди населения, поэтому ожидается большой наплыв людей. В этой связи Олег Николаев заострил внимание на особо строгом соблюдении антиковидных мер.

Об итогах состоявшегося в минувшие выходные республиканского этапа 40-х Всероссийских лыжных гонок «Лыжня России» рассказала и.о. министра физической культуры и спорта Татьяна Рябинина. Отмечено, что это был настоящий праздник здоровья. А вот традиционные масленичные гулянья нынче придется отменить. По данным руководителя Роспотребнадзора по Чувашии Надежды Луговской и министра здравоохранения Владимира Степанова, пандемийная ситуация хотя в чем-то и улучшается, в целом же пока не располагает к столь массовым мероприятиям.