Первые жители Чувашии начали получать COVID-сертификаты на основании антител к коронавирусу

Жительница Чебоксар Мария Алексеева одна из первых в Чувашии получила новый сертификат. Узнав, что у граждан появилась такая возможность, Мария сдала кровь в лаборатории Республиканского кожно-венерического диспансера в пятницу, 18 февраля. Стоит отметить, что ранее девушка не получала сертификата «об иммунизации» или «переболевшего».

«Результат был готов на следующий день – антитела у меня имеются. Сегодня утром данные появились на «Госуслугах». При помощи новой функции «Сформировать сертификат» я смогла в одно касание получить документ с QR-кодом», — делится Мария.

Срок действия сертификата на основании положительного теста на иммуноглобулин G — шесть месяцев с момента получения результатов анализа. Он выдается только тем гражданам, которые раньше не получали сертификаты вакцинированных и переболевших. Документ формируется один раз и не подлежит продлению.

«На территории Чувашской Республики действуют 16 государственных лабораторий, где проводят анализ крови на наличие иммуноглобулина G. Помимо этого граждане могут сдать тест в поликлинике по месту прикрепления», — ответил вице-премьер правительства – министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов.

Напомним, что государственное финансирование на это исследование не предусмотрено. Поэтому Глава Чувашии Олег Николаев поручил не допустить повышения цен на данный вид анализа, а также сделать их доступными. На сегодняшний день в государственных лабораториях установлена единая цена – 311 рублей, без учёта услуги забора крови — она оплачивается отдельно по прейскуранту больницы.