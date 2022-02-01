Младшеклассники и выпускники вернутся в школу число больничных коек увеличится

Очередное заседание оперштаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции Глава Чувашии Олег Николаев начал с сообщения о том, что ситуация в республике тревожная: число заболевших растет. Пока надежды на то, что пациенты будут болеть в более легкой форме и число госпитализированных с высоким процентом поражения легких сократится, не вполне оправдываются. Но при этом есть и хорошие новости.

Меры, принятые в Чебоксарах и Новочебоксарске, дали положительные результаты. Школьников в этих двух городах полностью перевели на дистанционную форму обучения. В результате число заболевших ребят за последнюю неделю уменьшилось почти в три раза. Поэтому принято решение в Чебоксарах и Новочебоксарске учеников 5-8-х классов оставить на обучении онлайн, а старшеклассников, которым надо готовиться к экзаменам, и малышей с 1 по 4 классы, требующих пристального внимания педагогов, вернуть в школу.

То же самое необходимо сделать еще в двух городах: в Шумерле и Канаше. Там дети обучались очно, и снижения заболеваемости пока не наблюдается. Ситуация должна измениться, если часть детей останется дома. Цепочка передачи вируса при соблюдении мер безопасности — разнесенных по времени перерывах между уроками, разное время завтраков и обедов — будет разорвана.

Олег Николаев, Глава Чувашии «Мы можем констатировать, что двухнедельное дистанционное образование позволило ситуацию стабилизировать, разорвав цепочку распространения новой коронавирусной инфекции. С учетом этого возможно перевести на очный формат обучения 9, 10 и 11 классы, которые готовятся к выпускным и общегосударственным экзаменам – ОГЭ и ЕГЭ. Ну и также начальные классы, которые определенным образом требуют соответствующей организации обучения»

Также Олег Николаев напомнил, что с 21 февраля в России на основании положительного теста на антитела можно будет получить куар-код. «Чувашия в целом была подготовлена уже давно к этой работе. Поэтому попрошу просмотреть еще раз, проанализировать и быть готовыми сразу же запуститься и обеспечить людям возможность получения куар-кодов», – сказал он. Как известно, с инициативой генерировать куар-коды для людей с высоким количеством антител после перенесенного коронавируса Олег Николаев впервые выступил еще в начале ноября прошлого года, а Чувашия стала первым в России регионом, объявившим о готовности введения QR-кодов для жителей с высоким титром антител к ковид-19.

Глава республики посетовал, что вакцинация, которая могла бы защитить людей от тяжелого течения болезни, идет низкими темпами. И дал поручение активнее убеждать тех, кто еще не сделал прививку, защитить себя от инфекции.

Министр здравоохранения Владимир Степанов доложил, что свободный коечный фонд для лечения заболевших коронавирусом стремительно сокращается. Поэтому уже в пятницу было открыто 25 новых коек, а в течение двух суток должны быть перепрофилированы еще 320 коек в Новочебоксарской городской больнице.

Владимир Степанов, вице-премьер – министр здравоохранения Чувашии «По информации главных врачей, пациенты, поступающие в стационары, – это в основном лица, имеющие сопутствующие заболевания, лица старше 60 лет, то есть более пожилое население, лица, имеющие сахарный диабет, избыточную массу тела. Самое главное, что эти люди поступают с большим поражением легких: 60-70%. И, как и было в предыдущую волну, практически 99% пациентов – не вакцинированы»

Как показывают результаты анализов, пока большинство пациентов заражены штаммом «дельта», а не «омикрона», который по заверениям эпидемиологов вызывает более легкое течение болезни. Все необходимые препараты в лечебных учреждениях есть, как и средства индивидуальной защиты.

Особого внимания требуют больные, оставшиеся лечиться амбулаторно. Все центры амбулаторного лечения ковида-19, а всего их в республике 31, работают с колоссальной нагрузкой, они курируют более 10 тысяч пациентов. Это 85% всех заболевших. Вакцинировано более 550 тысяч человек (свыше 72% от плана). Доля вакцинированных по отношению ко всему населению – 45,6% (в целом по России –48,14 %).

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Чувашии Вера Головач сообщила, что большой рост заболеваемости зафиксирован у малышей до года, при этом дети в группе от 7 до 11 лет стали болеть реже. Дистанционное обучение себя полностью оправдало. К сожалению, увеличилось число заболевших среди взрослых. Особенно сильно — среди медиков и госслужащих. Наряду с коронавирусной сейчас наблюдается заболеваемость острыми респираторными инфекциями. Особенно высокий рост ОРВИ отмечен в Шумерле и Канаше, потому Управление Роспотребнадзора поддерживает предложение о переводе школьников этих городов на дистанционную форму обучения.

Вера Головач напомнила, что контактирующие с больными коронавирусной инфекцией не должны находиться в изоляции, если у них нет симптомов заболевания. А школу или детсад сейчас не отправляют на карантин или дистанционное обучение, если заболевших меньше 20%.

Министр образования и молодёжной политики Дмитрий Захаров доложил, что 110 школ республики пока еще находятся на дистанционном обучении. А также студенты, которые не прошли вакцинацию. Особо он отметил, что полностью привиты студенты двух чебоксарских училищ: художественного и музыкального, работа по вакцинации в других учебных заведениях продолжается.

На заседании обсудили вопрос работу службы «122». Люди стали жаловаться, что ждать ответа приходится больше одной минуты. Это произошло потому, что внедрили обратный звонок тем, кто не дождался ответа. По словам руководителя Минцифры республики Кристины Майниной, по сравнению с прошлой волной эпидемии число звонков увеличилось более чем в десять раз, но запас мощности «горячей» линии еще есть, и как только возникнет потребность в ее усилении, это будет сделано. Кроме того, министр пообещала, что задержек с выдачей сертификатов с QR-кодами по наличию антител в республике не будет — все для этой работы готово.