Музей Чапаева шагает в ногу со временем

Этот музей давно стал для чебоксарцев тем местом, куда каждый, невзирая на возраст, приходил не раз — водил ладонью по шероховатой стене, рассматривал скачущих конников на рельефах, прогуливаясь с родителями, слушал рассказы про Гражданскую войну на школьных экскурсиях, любовался пламенеющими красками витража в фойе, приводил посмотреть на тачанку и домик Чапаева своих детей и внучат. Да и для гостей города он был первым знаковым местом, с которого начинались для них Чебоксары. И большой радостью для всех стала возможность побывать там снова после трехлетней разлуки. На реконструкцию музей закрылся в 2019-м, а вчера вновь распахнул для зрителей свои двери.

К зданию музея подходить нужно не сразу — сначала надо собраться, настроиться. Вот и церемония открытия после реконструкции началась с торжественного возложения цветов к памятнику Чапаеву, который высится над сквером и городом, являя собой незыблемый образец воинской доблести и отваги. Проходя по заснеженным дорожкам, директор Чувашского национального музея Ирина Меньшикова рассказала почетным гостям — Главе Чувашии Олегу Николаеву, председателю Госсовета республики Леониду Черкесову, членам правительства республики и представителям городских властей, какая непростая стояла перед музейщиками задача.

С одной стороны, требовалось привести здание в порядок, сделать экспозицию более актуальной и современной, а с другой — сохранить самое ценное: стилистику уникальных советских интерьеров 70-х, строгую атмосферу, соответствующую духу сурового времени.

Сочетание традиционного и современного посетитель видит сразу у входа, в фойе, где его встречает знакомый витраж «Красная Армия» работы Анатолия Иванова и Петра Егорова.

Внутренняя подсветка стала более динамичной, и можно долго любоваться, как затухают и вспыхивают вновь хрустальные блоки, как свет фокусируется и горит в тяжелом кулаке красноармейца. Здесь гости музея могут не только ознакомиться с историей музея, представленной в форме традиционных стендов, но и получить через интерактивный экран информацию о том, что можно увидеть в залах. Узнать о других музеях, связанных с именем начдива, и сориентироваться в филиалах ЧНМ, чтобы оптимально выстроить свой маршрут.

Сразу видно, что музей постарались адаптировать для лиц с ограниченными возможностями здоровья, — широкие дверные проемы и санузел для колясочников, индукционная система для слабослышащих и навигационные таблички, набранные шрифтом Брайля. Правда, в самой экспозиции специальных тактильных объектов не было обнаружено, но, возможно, это лишь вопрос времени.

Из прежней экспозиции в новую перешли и другие памятные многим предметы: чеканное панно «Боевые действия Чапаевской дивизии», выполненное тем же Анатолием Ивановым, бюст Чапаева работы Эдуарда Агояна, чеканные заголовки хронологических периодов. Осталась на месте и тачанка, правда, ее господствующее положение потеснили новые экспонаты — предельно реалистично воссозданные образы солдата российской императорской армии, австро-венгерского офицера, красноармейца и казака (создатель анатомических манекенов — скульптор Эдгар Филиппов).

Один из авторов концепции новой экспозиции Николай Самылкин рассказал, что сотрудники музея стремились представить личность Чапаева не только как полководца и героя Красной Армии, но и как участника Первой мировой войны, а также проследить судьбу Чапаевской дивизии в годы Великой Отечественной и далее, до начала XXI века. Так что темы, раскрываемые экспозицией, гораздо шире судьбы одного конкретного, пусть и легендарного, человека.

Цифра 5 млн человек посетили музей с момента открытия в 1974 году

Из появившихся новых экспонатов внимание привлекает большой ландшафтный макет Чебоксар с деревней Будайка на рубеже XIX-XX веков. Малыши смогут долго рассматривать поля и реки, узкие улочки, крошечные дома со всеми надворными постройками, вереницы стогов, малюсеньких человечков, коров и лошадок. А те, кто постарше, наконец смогут наглядно представить, как выглядела утраченная часть старого города.

Казанские дизайнеры, изготовители макета, обратились за помощью к чувашским краеведам Владимиру Трофимову и Алексею Кирову и работали с опорой на большой массив исторических фотографий. Правда, абсолютной точности достичь не удалось (например, расстояние от Будайки до центра города пришлось сократить, чтобы уместиться в границы), но все же специалисты сочли его достаточно репрезентативным. Основные объекты, связанные с именем Чапаева (домик, где он родился, Вознесенская церковь, где был крещен, школа, склад, на месте которого впоследствии построили первый звуковой кинотеатр, — в нем и демонстрировали в 1935 году фильм «Чапаев»), чтобы их было легче найти, специально подсвечиваются.

Кстати, фрагменты фильма тоже теперь постоянно демонстрируют на экспозиции — благодаря мощному профессиональному проектору и экрану. Многие стенды дополнены сенсорными киосками — в них можно подробнее ознакомиться с дополнительными документами (это позволит не только показать все, что даже при желании не уместится в ограниченное пространство музейного зала, но и дать возможность зрителю полистать, например, альбомы, которые «вживую» потрогать нельзя).

Сопроводительные тексты и этикетаж к экспонатам выполнены на русском, чувашском и английском языках, так что теперь даже иностранные туристы, пришедшие без экскурсовода, смогут разобраться, что к чему.

Аккуратные изменения коснулись и музейного кинозала (на торжественном открытии гостям здесь показали документальный «фильм о фильме»: «Чапаев». История киношедевра»). Сотрудники музея рассказывают, что сначала планировали заменить ряды деревянных сидений современными мягкими креслами, но потом решили, что это полностью изменит атмосферу, так что старые стулья прошли настоящую реставрацию и выглядят так, будто за ними «слетали» в прошлое.

Здесь разместились стенды и экспонаты, связанные с образом Чапаева в культуре, например, знаменитые усы актера Бабочкина, семейная фотография Фурманова и книги о начдиве с автографами авторов. Очень удачной находкой стало размещение крупноформатной картины Сергея Богаткина за киноэкраном — между мероприятиями, когда экран свернут, экспозиционные площади продолжают работать.

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ,

Глава Чувашии: «Герой сегодняшнего дня, уроженец нашей республики, является человеком выдающимся, который внес серьезный вклад в историю военного дела и очевидно многие сыновья и дочери Чувашии, которые выбирают себе путь военного дела, вдохновлялись его подвигом. Его способностью объединять вокруг себя людей, вдохновлять их и организовать процесс таким образом, чтобы малыми силами за счет умения организации и слаженных действий сломить намного превосходящие силы».

За огромную проделанную работу благодарственные письма и именные часы от Главы Чувашии получили Николай Самылкин и Сергей Насекин (директор казанской дизайн-студии «Айбат», которая разработала и реализовала дизайн-проект новой экспозиции).

В силу непростой эпидемиологической ситуации потомки Чапаева не смогли приехать на открытие музея и ограничились видеообращением: правнучка начдива, Евгения Артуровна, поздравила музейщиков с долгожданным событием и поблагодарила правительство республики за сердечное и бережное отношение к памяти прадеда. Совсем недавно в Чувашском книжном издательстве вышла ее книга — «Василек», посвященная детским годам Василия Ивановича.

Сюжеты для книги автор почерпнула из историй бабушки, Клавдии Васильевны, которая вместо сказок на ночь часто рассказывала маленькой Жене об отце. Книга повествует о жизни мальчика в уездном городке Чебоксары, учебе в церковно-приходской школе, участии в самодеятельном театре, переезде с родителями в город Балаково и многом другом. Хотя адресована она, в первую очередь, школьникам, но будет интересна и взрослой аудитории.

Важным событием юбилейного дня стала и встреча ветеранов, служивших в чапаевской дивизии. Для них, как рассказывает председатель совета ветеранов Эдуард Матвеев, музей стал вторым домом: «С каждым призывом в 25-ю дивизию приходили более ста самых достойных наших парней. Много среди них легендарных личностей: ветераны Афганской войны, участники боевых действий, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС. И здесь мы всегда можем встретиться, пообщаться, вспомнить службу».

Таким образом, музей, как точно заметил Глава республики, был и остается центром, объединяющим людей, местом, где сохраняют духовные ценности и где традиции из уст в уста передаются от старшего поколения младшему.

Фото Максима Васильева