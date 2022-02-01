Положительный ПЦР-тест и тест на антитела станут основанием для получения сертификата

Жители России, переболевшие ковидом бессимптомно, наконец будут «легализованы». Они смогут получить QR-коды наравне с теми, кто болел «официально».

Это необходимо для того, чтобы не иметь ограничений на доступ к занятиям в учебных заведениях, посещать крупные торговые центры, кафе и рестораны, путешествовать. Для этого достаточно сдать ПЦР-тест в любой аккредитованной лаборатории.

Предположения о том, что такое решение будет принято, высказывались в СМИ еще в декабре прошлого года, но приказ Минздрава России появился только сейчас. Эксперты долго не могли прийти к решению, какой уровень антител необходим для выдачи документа, но в итоге пришли к пониманию того, что самое главное — не уровень, а их наличие.

Всем, у кого есть антитела, несмотря на то, что человек не был привит и не обращался в больницу с коронавирусной инфекцией, выдавать сертификаты с QR-кодом начнут с 21 февраля. Они будут формироваться в личном кабинете на «Госуслугах», но только после подачи заявления желающего его получить. Если у пациента был положительный ПЦР-тест, но он не обращался за медицинской помощью, ему также необходимо подать заявление в личном кабинете.