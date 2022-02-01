В скорую помощь и на горячую линию по COVID-19 ежедневно поступало 9 тысяч звонков

Вместе с ростом заболеваемости в республике растет и количество тревожных звонков медикам. Первую атаку «омикрона» приняли на себя служба «103» и горячая линия по вопросам новой коронавирусной инфекции 122.

Главный call-центр единого телефонного номера 122 располагается на базе Республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи. На минувшей неделе ознакомиться с работой горячей линии прибыли депутат Госдумы России Алла Салаева и вице-премьер правительства — министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов.

По словам главного врача Ольги Краузе, особенно много звонков в call-центр стало поступать в последние дни января. За сутки служба скорой помощи принимала около 7 тысяч заявок, и около 2 тысяч обращений обрабатывали операторы горячей линии. Пока ситуация немного стабилизировалась, и эти показатели снизились…

Впрочем, звонили в центр не только заболевшие, но и люди, просто переживающие за свое здоровье. Было принято решение подключить к работе психолога, который не только обрабатывает вызовы, но и старается успокоить встревоженных, а иногда и агрессивно настроенных граждан.

Работу операторов частично разгрузили студенты-волонтеры, и дозвониться на горячую линию стало проще. Сейчас в главном call-центре трудятся около 45 специалистов, включая психолога и студентов. В отличие от основных операторов, работающих круглосуточно и посменно, у студентов две смены по шесть часов каждая. Так что «практику» они продолжают совмещать с учебой.

«Чаще всего на 122 звонят, чтобы вызвать врача на дом», — рассказывает оператор и студентка пятого курса медицинского факультета ЧГУ имени И.Н.Ульянова Алена Блинова. Девушка обрабатывает здесь заявки уже второй год и говорит, что в эту волну коронавируса обращений стало куда больше.

В ходе встречи вице-премьер правительства — министр здравоохранения Владимир Степанов сообщил, что профильное министерство ведет работу по организации консультационного центра, где пациенты смогут получить ряд услуг дистанционно.

Фото Олега Мальцева