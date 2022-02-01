COVID-19: цифры и факты

По данным стопкоронавирус.рф на 7 февраля, в Чувашии зарегистрировано 947 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии COVID-19 заболели 58702 жителя республики. Выздоровели 45673 человека, умерли 4240.