Медико-консультативный центр призван снизить нагрузку на амбулаторное звено системы здравоохранения

В центре будут оказывать первичную консультацию по телефону и вести дистанционное наблюдение за больными, которые находятся на амбулаторном лечении.

«Ситуация с коронавирусом сейчас стабильно тяжелая. Растет количество людей, которые лечатся амбулаторно, растет и количество людей, которые лечатся в стационарах. Мы договаривались о том, чтобы активно участвовать в процессе сопровождения больных амбулаторного сегмента. Здесь мы активно работаем, в том числе по разворачиванию новых направлений с использованием современных технологий», – сказал Глава Чувашии Олег Николаев.

Вице-премьер Правительства республики – министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов сообщил, что консультации в центре будут вести медицинские работники. «Огромный спрос идет на наши номера 122, 103 и 112. По предварительно проведенному анализу, более 30% звонков связаны с бытовыми вопросами, которые после консультации снимаются», – отметил руководитель Минздрава.

В течение сегодняшнего дня в медико-консультативном центре планируют завершить тестовые работы, после чего он сможет начать свою деятельность.

Сейчас, по данным Минздрава республики, под наблюдением врачей находятся более 11 тысяч жителей республики.