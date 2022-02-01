Медико-консультативный центр призван снизить нагрузку на амбулаторное звено системы здравоохранения

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В центре будут оказывать первичную консультацию по телефону и вести дистанционное наблюдение за больными, которые находятся на амбулаторном лечении.

«Ситуация с коронавирусом сейчас стабильно тяжелая. Растет количество людей, которые лечатся амбулаторно, растет и количество людей, которые лечатся в стационарах. Мы договаривались о том, чтобы активно участвовать в процессе сопровождения больных амбулаторного сегмента. Здесь мы активно работаем, в том числе по разворачиванию новых направлений с использованием современных технологий», – сказал Глава Чувашии Олег Николаев.

Вице-премьер Правительства республики – министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов сообщил, что консультации в центре будут вести медицинские работники. «Огромный спрос идет на наши номера 122, 103 и 112. По предварительно проведенному анализу, более 30% звонков связаны с бытовыми вопросами, которые после консультации снимаются», – отметил руководитель Минздрава.

В течение сегодняшнего дня в медико-консультативном центре планируют завершить тестовые работы, после чего он сможет начать свою деятельность.

Сейчас, по данным Минздрава республики, под наблюдением врачей находятся более 11 тысяч жителей республики.

Опубликовано: 7 февраля 2022 г.


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