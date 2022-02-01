Министерство спорта и администрация Чебоксар предоставили ГКБ-1 восемь автомобилей

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Продолжается борьба с COVID-19. Помощь медикам Городской клинической больницы №1 оказывают все неравнодушные. Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики, администрация города Чебоксары и социально ответственные предприниматели предоставляют свои автомобили бригадам медиков для отработки вызовов на дом.

В настоящее время от Минспорта Чувашии и администрации города В ГКБ №1 поступило 8 автомобилей.

«Мы действительно нуждались в этой помощи! Хочется выразить огромные слова благодарности Минспорта Чувашии, администрации города и социально ответственному бизнесу, благодаря которым мы теперь сможем доехать практически до каждого жителя, который нуждается в медицинской помощи на дому», — прокомментировала заместитель главного врача по поликлинической работе Анна Осипова.

Напомним, что в поликлинике сформировано 12 бригад для выездов к пациентам на дом

Опубликовано: 7 февраля 2022 г.


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