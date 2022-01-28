COVID-19: цифры и факты

По данным стопкоронавирус.рф на 31 января, в Чувашии зарегистрировано 724 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии COVID-19 заболели 51791 житель республики. Выздоровели 42881 человек, умерли 4202.