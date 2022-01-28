Василий Петров: «Продолжим развивать спортивную инфраструктуру…»

— Послание Главы Чувашии отражает последовательную работу в области спорта в республике. Будем и дальше развивать спортивную инфраструктуру и поддерживать спорт высших достижений. Сегодня Глава Чувашии предложил увеличить по аналогии с прошлым годом премиальные для участников Олимпийских игр, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр. Мы в три раза повысили размер премиальных как для спортсменов, так и для тренеров. В этом году, я услышал, для участников международных соревнований нам тоже нужно увеличить премиальные, чтобы спортсмены, выступающие за нашу республику на международной арене, на Олимпийских играх и всероссийских соревнованиях получали достойное вознаграждение, не хуже чем в других регионах.

Продолжим развивать спортивную инфраструктуру для граждан – чтобы площадки были доступны рядом с домом. Также продолжим реализацию строительства полноразмерных футбольных полей в муниципалитетах. В этом году, например, построим в селе Комсомольское. Также ведем реконструкцию и модернизацию существующих объектов – чтобы они соответствовали нормативам. Не секрет, многие уже давно требуют ремонта и укрепления материально-технической базы. И конечно, будем и еще больше жителей республики приобщать к спорту. В Послании было сказано, что у нас почти каждый второй житель республики систематически занимается физкультурой и спортом. Наш показатель – 49,6%, выше, чем в среднем по России. А обеспеченность спортивными объектами – 79,1%, в муниципальных районах – еще выше, 80-88%.

Василий Петров, министр физической культуры и спорта Чувашии