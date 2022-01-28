Иван Долгушин: «Надо засучить рукава, вкалывать, работать и не ныть…»

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

«Глава Чувашии отметил сегодня немало прорывных моментов, которые должна реализовать республика. Его Послание нацеливает прежде всего на серьезную и активную работу. Не случайно Год посвящен выдающимся землякам Чувашии, значит, нам есть на кого равняться – на героя Чапаева, кораблестроителя Крылова, рекордсменку мира Маю Костину и многих других людей, не обязательно родившихся в Чувашии, но внесших большой вклад в ее развитие, и тех, кто и сейчас продолжает это великое дело. Я рад за свой Тракторный завод, который за прошлый год выпустил почти 700 тракторов, — рад , что люди имеют возможность работать и зарабатывать, что на предприятии будут выпускаться колесные трактора. Это и поддержка нашего сельского хозяйства. Словом, перед всеми нами стоит одна простая задача – надо засучить рукава, вкалывать, работать и не ныть, тогда все у нас будет хорошо! И правильно отметил Олег Николаев, ответственно нужно отнестись сейчас и к своему здоровью. Мне, например, 82 года. Я сделал вакцинацию, ревакцинацию, всегда со мной – защитная маска. И я уверен, наше здоровье – в наших руках».

Иван Долгушин, Почетный гражданин Чебоксар, заслуженный работник промышленности Чувашии, экс-заместитель генерального директора ЧЗПТ

Опубликовано: 28 января 2022 г.


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