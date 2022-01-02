Дама пригласила кавалеров и осталась без телевизора

Жительница Новочебоксарска познакомилась в кафе с несколькими мужчинами и пригласила к себе, чтобы той же компанией продолжить застолье в домашней обстановке. Но запасы спиртного быстро кончились, следом исчезло и благодушное настроение случайных знакомых.

Когда хозяйка отказалась идти в магазин за добавкой, троица схватила с тумбы большой жидкокристаллический телевизор и понесла к выходу. Потерпевшей ничего не оставалось делать, как обратиться в полицию…

За пультом в группе управления нарядами патрульно-постовой службы ОМВД России по городу Новочебоксарску дежурил старший лейтенант полиции Александр Красильников. Через мониторы комплекса «Безопасный город» инспектор особенно внимательно следил за подходами к городским ломбардам, куда могли явиться ночные грабители со своей добычей. Интуиция офицера не подвела: к ломбарду по Ельниковскому проезду подъехало такси, откуда показались трое мужчин с телевизором.

К слову, в ломбарде их «развернули», отказавшись принять технику без документов. А позже автомашину с предполагаемыми преступниками по ориентировке задержал наряд патрульно-постовой службы. Похищенный телевизор изъят полицейскими, а в отношении новочебоксарцев 30-42 лет возбуждено уголовное дело за грабеж.