Дама пригласила кавалеров и осталась без телевизора

Автор: Ольга ПавловаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Жительница Новочебоксарска познакомилась в кафе с несколькими мужчинами и пригласила к себе, чтобы той же компанией продолжить застолье в домашней обстановке. Но запасы спиртного быстро кончились, следом исчезло и благодушное настроение случайных знакомых.
Когда хозяйка отказалась идти в магазин за добавкой, троица схватила с тумбы большой жидкокристаллический телевизор и понесла к выходу. Потерпевшей ничего не оставалось делать, как обратиться в полицию…
За пультом в группе управления нарядами патрульно-постовой службы ОМВД России по городу Новочебоксарску дежурил старший лейтенант полиции Александр Красильников. Через мониторы комплекса «Безопасный город» инспектор особенно внимательно следил за подходами к городским ломбардам, куда могли явиться ночные грабители со своей добычей. Интуиция офицера не подвела: к ломбарду по Ельниковскому проезду подъехало такси, откуда показались трое мужчин с телевизором.
К слову, в ломбарде их «развернули», отказавшись принять технику без документов. А позже автомашину с предполагаемыми преступниками по ориентировке задержал наряд патрульно-постовой службы. Похищенный телевизор изъят полицейскими, а в отношении новочебоксарцев 30-42 лет возбуждено уголовное дело за грабеж.

Опубликовано: 27 января 2022 г.


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