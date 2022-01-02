Многоголосие на волжских берегах

Фестиваль, о котором пойдет речь, уникален в своем роде. Среди множества театральных смотров России это единственный проект, который позволяет проявить себя театральным коллективам, говорящим со зрителем на своем родном языке. Завоевавший устойчивую популярность Межрегиональный фестиваль национальных ТЮЗов и молодежных театров «Волжская сказка» имени Иосифа Дмитриева (Трер) в прошлом году прошел в столице Чувашии уже в шестой раз.

Иноязычному театру не так просто попасть в программу российских фестивалей. И дело здесь не только в художественных достоинствах спектаклей, вернее сказать, не столько в них. Поводом для отказа в участии может послужить техническая сторона: невозможность обеспечить синхронный перевод. В Чувашском государственном театре юного зрителя имени М. Сеспеля, который стал одним из организаторов «Волжской сказки», для таких показов созданы все условия.

Основной целью фестиваля было, есть и, надеюсь, будет — продвижение ТЮЗов и молодежных театров, облеченных миссией сохранения родного языка. Коллективов таких в России, как говорится, раз, два и обчелся. Чтоб не быть голословной, уточню, они есть в Чувашии, Марий Эл, Татарстане, Башкортостане, Ингушетии и Саха (Якутии). Большая часть из них и явилась костяком чебоксарских встреч. Логично, что чуть позже к ним присоединились национальные драматические театры с постановками для детей и юношества. В скобках замечу, что «Волжская сказка» — конкурсный форум. Наград здесь немного, ценятся они высоко, воспринимаются как большая честь.

Этническое разнообразие, задуманное и поставленное во главу угла идеологом фестиваля Иосифом Дмитриевым, отчетливо прослеживается все эти годы. Первый форум открыла авторская притча Иосифа Александровича «По следам Первоптицы». Даже непосвященному было понятно, что она пропитана мифологемами чувашского народа, его древнейшими верованиями. Представления о мироустройстве, о всепроникающей связи поколений, о предназначении, жертвенности, добре, прочно укоренившиеся в народном сознании, режиссер вытаскивал на поверхность, создавая немного пугающий, но справедливый мир, в котором все по правде, все по-настоящему.

Под стать этому творению «Меч Онара» Марийского ТЮЗа. Пьеса, написанная Миклаем Рыбаковым в жанре сказки на материале марийской мифологии, в режиссуре Олега Иркабаева-Этайна приобрела черты эпического сказания с целостной картиной мира, с былинным пафосом свершений. В этом ряду и воплощенная в Сибайском детском театре «Сулпан» постановка по мотивам башкирских преданий «Путь Канифы» драматурга Сарвар Суриной и режиссера Зиннура Сулейманова, и спектакль Александра Титигирова по легендам народов Севера «Камень счастья» в ТЮЗе Республики Саха (Якутия), и притча «Идущие к свету» Алексея Попова в Зареченском ТЮЗе Пензенской области.

Чуть особняком стоит поставленная Ренатом Аюповым мистерия Туфана Миннуллина «Расскажи мне, бабочка» Казанского татарского ТЮЗа имени Г. Кариева. В музыкальном действе причудливо сплелись печальная судьба мальчика-сироты, будущего классика татарской литературы Габдуллы Тукая, и зиждимые на фольклоре детские фантазии поэта, вылившиеся затем в его культовые произведения.

Оригинальным явлением, закрепляющим значимость фестиваля, его принципиальную идею, стал показ спектакля «Куйгорож» Мордовского национального драматического театра. Над постановкой работала разнонациональная команда. Режиссер Борис Манджиев и композитор Аркадий Манджиев (Элиста), режиссер по пластике Рамиза Мухаметшина (Уфа), художник-постановщик Анна Репина (Рязань), несомненно, обогатили основанный на мордовском мифологическом наследии сюжет Валентины Мишаниной свежестью творческого видения.

Уточним формулировку: «национальный» в названии фестиваля — не ограничение, не размежевание, а подчеркнуто уважительное отношение к языковой культуре любого этноса. Язык межнационального общения, коим является русский, не исключается из общего ряда. Русскоговорящие театры составляют здесь значительную часть конкурсантов. Да и сами национальные ТЮЗы нередко «грешат» тем, что предлагают спектакли на русском языке, потому как, по сути, в силу сложившихся обстоятельств, являются двуязычными.

Репертуар «Волжской сказки» давно вышел за переделы сказочного жанра. Он все чаще обращается к актуальным темам недетских переживаний юного зрителя. Представленные в разные годы в афише фестиваля «Любовный треугольник» Геннадия Челбира в режиссуре Иосифа Дмитриева и «Юность на семи ветрах» Александра Партта в постановке Дмитрия Петрова (Чувашский ТЮЗ), «И с нами голуби» Геннадия Гордеева и «Похождение Горюхина» Виктора Ляпина в сценической интерпретации Олега Иркабаева (Марийский ТЮЗ), «Сотворившая чудо» Уильяма Гибсона в постановке Юрия Карманова, «Всем, кого касается» Полины Шабаевой по пьесе Даны Сидерос, «Прости меня» Виктора Астафьева в режиссуре Владимира Епифанова (Уфимский ТЮЗ), «Чубарый» по рассказу Галимджана Ибрагимова и «Микулай» Мансура Гилязова в постановке Рената Аюпова (Казанский татарский ТЮЗ), «Я — кулак. Я — А-Н-Н-А» Ольги Мусиной по пьесе Марты Райцес и «Очень простая история» Марии Ладо в режиссуре Рустема Хакимова (Национальный молодежный театр Республики Башкортостан имени М. Карима), «Живи на солнечной стороне» Байраса Ибрагимова по лирической комедии Мунира Кунафина (Уфимский татарский театр «Нур») — все они о трудностях социализации, о приятии или неприятии взрослой жизни, об обретении себя в пределах незыблемых закон бытия. Куда как не сказочные истории, количество которых в явном перевесе. И надо полагать, наступает пора подвергнуть корректировке закавыченную часть названия чебоксарского смотра.

Фестиваль отразил неординарность подхода к классике. На постановку абсурдистской драматургии отважился Якутский ТЮЗ, создав трагифарс по пьесе Эжена Ионеско «Король умирает» в режиссуре Карла Сергучева. Тульский ТЮЗ переосмыслил рассказ Ивана Тургенева «Бежин луг» как хоррор. Уфимский театр «Нур» представил необычную интерпретацию пьесы Мустая Карима «Страна Айгуль» Зиннура Сулейманова. Самыми запоминающимися на «Волжской сказке» стали пластическая драма Владимира Беляйкина по мотивам гоголевской «Шинели» в Чувашском ТЮЗе, «Выстрел» по Пушкину Казанского ТЮЗа в постановке Туфана Имамутдинова, сценическая версия повести Мустая Карима «Таганок» режиссера Антона Федорова в Стерлитамакском башкирском театре.

Не все так благополучно, как может показаться. Иной раз на фестиваль попадают откровенно версификаторские работы. Далек от творческого успеха спектакль «Золотая кладовая» в Чувашском ТЮЗе. Постановка, повествующая о забытых страницах истории чувашей, балансирует между исторической драмой и притчей. Выспренная интонация и беспрерывный пафос спектакля, не изобретательность мизансценирования, велеречивость персонажей, напыщенность поз не позволили пробиться к эмоциям зрителей. А жаль! Мы потеряли возможность прожить и прочувствовать важный сегмент исторической судьбы народа, так гостеприимно принимающего нас на своей земле, период его становления как единой общности, момент его духовного взросления. Полагаю, что именно эти мысли закладывались в пьесу драматургом Мишши Юхмой.

Другая проблема периодически выявляется на сугубо детских представлениях. Трудно отнести к полноценному спектаклю монотонно-крикливую, навязчивую интерактивность постановок «Жили-были от Волги до Сибири» Ульяновского ТЮЗа «NEBOLSHOY ТЕАТР» или «Старик Перекати-поле» Акмолинского русского драматического театра из города Кокшетау (Казахстан). Зато отмечу деликатность общения с маленькой публикой на спектакле «Арба» молодежного театра из Башкортостана. Микс коротеньких поучительных сказок режиссер Зиннур Сулейманов облек в разыгранное по законам театра дель арте площадное действо, придав ему восточный аромат.

Возможно это случайное искажение, но лишь однажды на «Волжской сказке» удалось увидеть постановку, созданную по современной детской прозе. Речь о яркой работе Казанского татарского ТЮЗа по книге Кейт ДиКамилло «Удивительное путешествие кролика Роджера» в режиссуре Рената Аюпова (инсценировка Назифы Каримовой). Репертуарный голод — вечная головная боль тюзовцев. Непросто отыскать приличную сказку для малышей, а уж найти пьесу для подростков — трудность во все времена. Не буду развивать эту тему, в театральных кругах она общеизвестна. Но может быть, нас способна выручить хорошая детская литература?

Целеустремленный, инициативный директор Чувашского ТЮЗа Елена Николаева, вложившая много сил в развитие своего театра, мыслит широко и неординарно. Конечно, фестиваль — это инструмент отбора лучшего, своеобразный вектор состояния, задающий ориентир на будущее. Но движение немыслимо без подготовленности к трудному пути. А потому с 2019 года «Волжская сказка» обрела дополнительный компонент: в рамках фестиваля проходят образовательные семинары для актеров, режиссеров, менеджеров, пишущих на родном языке драматургов, руководителей детских студий. Не исключено, что обучающая платформа (как бы она в дальнейшем ни назвалась — форум, семинар, лаборатория), может преобразоваться в самостоятельный, подчеркну, очень необходимый тюзовцам проект.

Пресловутая пандемия с ее ограничениями, то отступающая, то вновь набирающая обороты, не повергла организаторов «Волжской сказки» в уныние. В ушедшем 2021 году чебоксарский форум прошел в формате онлайн и офлайн, доказав, что и в этих условиях он не теряет свой актуальности. От прежних встреч его отличал разве что дефицит радостного ажиотажа, свойственного этому фестивалю с его неподдельным и неизменным радушием. Хочется надеяться, что в будущем ситуация позволит собраться в стенах Чувашского ТЮЗа, как сейчас говорят, офлайн. А я скажу — воочию.

Дина Давлетшина,

театровед, театральный критик, заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан