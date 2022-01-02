«Туриада» в международном масштабе

На окружном совещании отметили и Чувашию

Итоги реализации молодежных общественных проектов ПФО в 2021 году и планы на нынешний год обсудили на совещании, которое в режиме видео-конференц-связи провел заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев.

«В 2021 году участием в общественных проектах ПФО в очном формате было охвачено более 392 тысяч детей и молодых людей, — сообщил Машковцев. — Высокие показатели абсолютного охвата достигнуты в Башкортостане, Татарстане, Нижегородской и Самарской областях. В относительных цифрах, по отношению к численности населения, лучшие показатели у Нижегородской и Оренбургской областей, а также Удмуртской и Чувашской республик».

Напомнил Машковцев и про задачу широкого освещения окружных проектов в СМИ, поставленную полномочным представителем Президента РФ в ПФО Игорем Комаровым. И тут тоже была отмечена Чувашия — наряду с лидером, Нижегородской областью, а также Самарской и Саратовской областями.

В 2022 году окружные общественные проекты планируется реализовать в полном объеме при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований, сообщил заместитель полпреда. Всего в ПФО реализуется 12 таких проектов. Сейчас проходит окружной этап фестиваля «Театральное Приволжье», материалы всех финалистов размещаются на официальном сайте «театральноеприволжье.рф». Центральной темой молодежного форума ПФО «iВолга» нынче станет этнокультурное разнообразие и развитие национальных культур народов России. А спортивно-туристскому лагерю ПФО «Туриада» впервые планируется придать статус международного — интерес к нему проявили Беларусь и Узбекистан.