После неожиданных объятий незнакомца куда-то пропал смартфон…

Возле барной стойки в кафе по улице Винокурова в Новочебоксарске произошел инцидент, на который поначалу никто не обратил внимания. Неизвестный приобнял посетителя и, по-дружески похлопав по плечам, удалился. Новочебоксарец проводил незнакомца недоуменным взглядом и решил, что тот просто обознался.

Но, оказалось, во время горячего приветствия новоиспеченный приятель незаметно проверил карманы горожанина и стащил его смартфон. Потерпевший обнаружил пропажу минут через десять после ухода карманника и попросил администрацию заведения вызвать полицию.

Расспросив пострадавшего и очевидцев, патрульные ОМВД России по Новочебоксарску Кирилл Баданов и Вячеслав Калашников проехались по микрорайону и обнаружили подозреваемого примерно в двух километрах от кафе. Старшие сержанты полиции опознали злоумышленника по приметам, к тому же при досмотре мужчины был обнаружен чехол от похищенного мобильного телефона. Само устройство воришка, по всей видимости, успел кому-то сбыть.

Ранее неоднократно судимый 36-летний местный житель был доставлен в отделение полиции, где в отношении него было возбуждено уголовное дело. Местонахождение телефона устанавливается.