Энергетики поощрили добросовестных потребителей

45 пять компаний находятся в разных городах, работают в разных отраслях и сферах, но всех их объединило одно — победа в объявленной филиалом Марий Эл и Чувашии АО «ЭнергосбыТ Плюс» акции «В Новый год — без долгов!». Представителей добросовестных клиентов — юридических лиц в канун Нового года энергетики пригласили в офис филиала, чтобы награды вручить и слова благодарности высказать.

Для физических лиц, своевременно расплачивающихся за тепло и горячую воду, новогодняя акция энергокомпании стала традиционной, и награждение лучших управляющих компаний и товариществ собственников жилья стало привычным делом. «Безусловно, поощрение добросовестных клиентов направлено на повышение собираемости платежей. Но самый большой пул наших клиентов, ключевых клиентов, нами не был охвачен этой мерой поощрения, — признает директор филиала ЭнергосбыТа Вячеслав Зданович. — Поэтому в этом году решили поощрить и юридические лица, которых в полку наших клиентов более 5 тысяч. И сегодня для нас в некотором смысле дебют — впервые собрали их представителей».

Акцию объявили в начале ноября. Для участия в ней клиентам — юридическим лицам необходимо было до 15 декабря заплатить за потребляемые энергоресурсы (тепло и горячую воду) сразу за два последних месяца — ноябрь и декабрь 2021 года. Еще одно важное условие: на момент проведения акции они не должны были иметь долгов перед энергокомпанией. Эти условия в трех городах присутствия филиала энергокомпании — Чебоксарах, Новочебоксарске и Йошкар-Оле — выполнили более 540 потребителей тепловой энергии. И генератор случайных чисел определил среди них победителей. Счастливчиками оказались 45 юридических лиц.

Хотя в разговоре с корреспондентом газеты представители некоторых из них не стали скрывать, что про акцию не знали. Кое-кто даже не поверил письму с приглашением на награждение, подумали, что разыгрывают. Позвонили в офис филиала энергосбытовой компании, чтобы убедиться, что все серьезно.

«Мы всегда все оплачиваем вовремя, — подтвердил один из победителей, представитель чебоксарского ООО «Чуваштеплокабель» Игорь Фомин. — Работаем с 2000 года, перед энергетиками никогда краснеть не приходилось. У нас солидное производство. И объем потребления тепловой энергии — соответствующий. Платим согласно договору — это наша обязанность. И здорово, что за добросовестное исполнение своих обязанностей еще и поощряют».

Такого же мнения и представитель чебоксарской клиники «Лидер-Дент» Наталья Сысоева: «Никогда не копим долги. Мы со всеми ресурсоснабжающими компаниями в хороших отношениях. В том числе с энергетиками. Считаем, что это очень важно: тепло в наших домах и офисах, горячая вода в кранах — многое зависит от нашей платежной дисциплины».

Поэтому и называет Вячеслав Зданович клиентов энергокомпании своими работодателями, заказчиками. По сути, так оно и есть — энергокомпания работает для своих клиентов, все направлено на качество и надежность энергоснабжения потребителей. И теплые слова благодарности в их адрес — заслуженные. Приветствуя собравшихся, Вячеслав Юрьевич отметил, что «общение с потребителями помогает нам понять, на что обращать внимание, что улучшить в работе». Поэтому подобные встречи энергетики намерены проводить регулярно. В том числе — с целью поощрения клиентов: «Всегда приятно дарить подарки. Особенно добросовестным потребителям».

А в подарок им в канун Нового года энергетики приготовили сертификаты, воспользовавшись которыми победители акции смогут приобрести товары, необходимые для текущей деятельности своей организации. «Потратим с умом», — получая из рук директора филиала заветный сертификат, пообещала уже знакомая нам Наталья Сысоева.

Салон красоты, парикмахерская, производственная компания и другие — вручая их представителям сертификаты, Вячеслав Зданович каждому пожелал успешного развития бизнеса и «продуктивного сотрудничества с «ЭнергосбыТ Плюс». И, конечно, всех поздравил с наступающим Новым годом.

А совсем скоро, в феврале, энергетики для награждения соберут клиентов — физических лиц. Для них, кстати, акция «В Новый год — без долгов!» еще не завершена. Для участия в ней еще есть время. Для этого клиентам в оставшиеся до конца года дни необходимо погасить имеющуюся задолженность за отопление и горячую воду, оплатить рекомендуемый авансовый платеж за декабрь вместе с ноябрьским счетом, и они автоматически станут участниками розыгрыша ценных призов.