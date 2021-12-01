Рождественское послание высокопреосвященнейшего Савватия, митрополита Чебоксарского и Чувашского, главы Чувашской митрополии

«И беспрекословно — великая благочестия тайна: Бог явился во плоти…» (1Тим. 3:16).

Возлюбленные о Господе пастыри, монашествующие и все боголюбивые чада Чебоксарско-Чувашской епархии!

От преисполненного великой радостью сердца спешу поздравить всех вас, мои дорогие, с Днем преславного Христова Рождества…

Каждый раз, встречая Рождество Христово, мы изумляемся неизреченной любви Господа, который воплощается нас ради и нашего ради спасения. Свершилась велия благочестия тайна, человеческим умом непостижимая в совершенстве — Сам Бог, Превечное Слово, становится Человеком, при этом, не переставая быть Богом…

В прошедшем году мы торжественно отмечали 75-летний юбилей нашей епархии, изучали историю ее образования, с благодарностью вспоминали труды архипастырей и предшественников, строили грядущие планы, единеми усты и единем сердцем молились все вместе за богослужением. Еще раз позвольте поблагодарить всех вас за деятельные и неустанные труды, за усердие и горячие молитвы. По-отечески призываю вас — не ослабевайте в своих подвигах, нравственном и духовном совершенствовании. Духовная жизнь человека такова, что она требует неустанной работы над собой, постоянного движения вперед, приобщения к святости.

Тематика Рождественских образовательных чтений грядущего года посвящена 350-летию со дня рождения императора Петра I и затрагивает проблему соотношения секулярного мира и религиозности. Личность и деятельность первого Российского императора в оценке исследователей противоречива, неоднозначна. Но рассмотрение данной темы дает нам возможность почерпнуть уроки, сделать выводы и задуматься над тем, каким образом должны выстраиваться взаимоотношения между Церковью, государством и обществом в современном мире.

Всечестные отцы, досточтимые монашествующие, дорогие братья и сестры! Воплотился Всемогущий Творец, превечный Бог — весь мир ликовствует, ангелы воспевают и прославляют. В эти наступившие святые дни ничто да не останавливает нас в этом славословии, да приобщимся и мы ко всеобщему, единому пению родившемуся Богомладенцу: «Слава в вышних Богу и на земли мир, в человецех благоволение» (Лк. 2:14). Воплотившийся Христос, Спаситель мира, да укрепит вас Своею благодатию, да защитит от всех наветов вражиих, да подаст Свои обильные милости для жизни в благочестии, долгоденствии и чистоте. Паки и паки прошу всех вас передать мое архипастырское благословение и поздравление с праздником Рождества Христова всем, кто встретится в эти святые дни на вашем пути.

С любовью о Христе родившемся САВВАТИЙ, митрополит Чебоксарский и Чувашский