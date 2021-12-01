Водителям автобусов настоятельно рекомендовали не проезжать «неудобные» остановки

Прислушаются ли они к этой просьбе?

«Летчики» на автобусах — так называлось письмо в редакцию «СЧ» от жительницы Чебоксар Людмилы Григорьевой, опубликованное на страницах газеты 18 ноября. Речь в нем шла о том, что вечером с остановки общественного транспорта «Дом печати» трудно уехать в сторону проспекта Мира и Эгерского бульвара — автобусы просто проезжают мимо.

Водителям неудобно после остановки пересекать три «скоростные» полосы, и они облегчают себе жизнь, заранее перестраиваясь на крайнюю левую полосу, чтобы без проблем свернуть налево, на проспект Мира. А голосующим на морозе пассажирам остается, что называется, надеяться и ждать. Ну или попытаться перегородить дорогу, как Трус, Балбес и Бывалый в известной кинокомедии…

«Советская Чувашия» обратилась в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашии и администрацию города Чебоксары с просьбой прокомментировать письмо нашей читательницы, и на днях получила ответы.

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Юрий Арлашкин лаконично подтвердил, что «промежуточный остановочный пункт «Дом печати» входит в схему маршрута № 262 Чебоксары (Республиканская детская больница) — Новочебоксарск (Химтехникум)». И сообщил, что в адрес ЗАО «Городской таксомоторный парк», обслуживающего маршрут, «будет направлено требование об обязательном выполнении остановок, предусмотренных схемой маршрута».

Ответ из городской администрации был более многословным. Перечислив правовые акты, регулирующие оказание транспортных услуг населению, заместитель главы горадминистрации Чебоксар по вопросам ЖКХ Владимир Филиппов сообщил, что «все транспортные средства, осуществляющие перевозку пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам города Чебоксары, в том числе по маршрутам № 5, 15, 33, 41, 44, должны осуществлять посадку (высадку) пассажиров на остановке общественного транспорта «Дом печати». Письмо нашей читательницы, по его словам, «рассмотрено совместно с перевозчиками, которым настоятельно рекомендовано провести дополнительные инструктажи с водительским составом».

Будем надеяться, что перевозчики прислушаются к этим рекомендациям, а водители перестанут игнорировать «неудобные» остановки. Тем более, что «за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по контракту перевозчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями контракта», как пишет Владимир Филиппов.

А наша газета, в свою очередь, обещает проследить за «исполнением обязательств по контракту» — по крайней мере, в части посадки и высадки пассажиров на остановке «Дом печати». И будет рада сообщить об их нарушении всем заинтересованным ведомствам.