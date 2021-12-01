Благодаря госпрограмме туристов в Чувашии станет в два раза больше

Зачем людям из других регионов ехать в Чувашию, какие тут есть возможности для отдыха, восстановления здоровья, получения знаний и умений, наконец, для достижения новых целей в жизни? Четкого понимания того, что готова сегодня предложить туристам наша республика, по мнению экспертов, пока нет, потенциал туриндустрии региона до конца не использован. Решить все эти вопросы поможет государственная программа «Развитие туризма и индустрии гостеприимства».

Проект госпрограммы был рассмотрен и утвержден на недавнем заседании правительства Чувашии. Ключевая задача этого документа, разработанного Агентством по развитию туризма совместно с Минэкономразвития Чувашии в соответствии с параметрами одноименного национального проекта, — улучшить туристический климат республики и повысить качество предоставляемых услуг.

Программа ориентирована на 2030 год. Согласно документу объем туристских услуг, оказанных организациями, к тому времени должен вырасти почти в два раза — до 935 млн рублей (в прошлом году он составил 550 млн рублей). Вдвое (с 296 тыс. до 556 тыс. человек) должно увеличиться количество гостей в гостиницах, отелях и санаториях. В девять раз планируется увеличить число отобранных и поддержанных идей по созданию или реконструкции объектов инфраструктуры, входящих в состав комплексных инвестиционных проектов.

«Туризм обладает большим мультипликативным эффектом. Согласно данным Всемирной туристской организации, данная сфера стимулирует развитие более полусотни отраслей региональной экономики. Туризм определяет лицо региона. Он способствует созданию новых рабочих мест, росту налогов и инвестиций, созданию проектов по строительству обеспечивающей и туристской инфраструктуры.

Все это в конечном счете поможет сформировать и привлекательный имидж Чувашской Республики», — обозначил вице-премьер правительства Чувашии — руководитель Минэкономразвития Дмитрий Краснов.

По его словам, основные мероприятия госпрограммы будут реализовываться в рамках трех подпрограмм. Первая из них — «Развитие туристической инфраструктуры» — включает в себя строительство объектов туристского кластера «Чувашия — сердце Волги», инженерной и туристической инфраструктуры на межрегиональном брендовом маршруте «Рунический путь», создание системы поддержки общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие туристской инфраструктуры и так далее.

Вторая подпрограмма «Повышение доступности туристских продуктов» направлена на эксплуатацию цифровой платформы и продвижение регионального турпродукта, брендовых туристских маршрутов и событийных мероприятий. Третья, наконец, связана с финансовым обеспечением госпрограммы.

Дмитрий Краснов, вице-премьер правительства Чувашии — руководитель Минэкономразвития: «Отельеры, владельцы гостевых домов и иных средств коллективного размещения республики, организации, оказывающие туристические услуги, должны поднять свой совокупный годовой доход. Создание проектов по строительству обеспечивающей и туристской инфраструктуры определит новые стандарты качества туристских продуктов. А это, в свою очередь, сформирует привлекательный имидж Чувашии».

Как прозвучало на заседании, общий объем финансирования программы на 2022–2030 годы составит свыше 36 млрд рублей: 8,7 млрд рублей из них — средства федерального бюджета, 342 млн рублей выделит республика, 20 млн рублей — муниципалитеты, и еще 27 млрд рублей поступит из внебюджетных источников.

Важность принятого документа подчеркнул первый вице-премьер правительства Чувашии — руководитель Минфина Михаил Ноздряков, напомнив, что ранее руководитель региона Олег Николаев утвердил Концепцию развития туризма в Чувашской Республике до 2030 года, которая определяет основные направления отрасли на ближайшее десятилетие.

«Значимость этого стратегического направления в Российской Федерации подтверждает то, что оно возведено в статус национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», — акцентировал внимание министр. — В республике делается многое, чтобы улучшить ее привлекательность. Теперь это получит оформленную организационную основу для того, чтобы все мероприятия развивались в комплексе».