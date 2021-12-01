В новогодние праздники будут усилены меры безопасности 

Впереди длинные новогодние каникулы. Время, когда многие запускают фейерверки и петарды, зажигают свечи, топят бани и не всегда соблюдают элементарные правила безопасности. Чтобы праздники не омрачили неприятности, в республике в новогодние и рождественские дни усилят меры безопасности. Готовность муниципалитетов к зимнему отдыху обсудили на заседании под руководством Главы Чувашии Олега Николаева в Доме правительства.

Руководитель региона обратил особое внимание на места для запуска фейерверков в городах и районах. Использовать пиротехнику можно только на специально отведенных площадках. Но они есть далеко не везде. В Чебоксарах, например, подготовили 55 площадок, соответствующих всем требованиям пожарной безопасности: они расположены на ровных площадках без деревьев, линий электропередачи и других препятствий и находятся на расстоянии не менее 50 метров от жилых домов. В Новочебоксарске — 7, в Красноармейском и Красночетайском районах — по одной. Вопрос особо актуален для малых городов. Так, в Шумерле оборудована всего одна площадка для запуска фейерверков (в городском парке за трибуной). «Организованные места, где будет обеспечена пожарная безопасность, должны быть в шаговой доступности, — сказал Олег Николаев. — При необходимости надо принять дополнительные решения и информировать об этом население».

Еще одна тема — в этот Новый год не будут проводиться массовые мероприятия. При этом, как отметил Глава Чувашии, все меры пожарной безопасности должны быть обеспечены. Во всех муниципалитетах в дни праздников он поручил организовать дежурство ответственных лиц: «Чтобы праздники прошли в спокойном режиме, нужно чтобы каждый чувствовал персональную ответственность и проявил скрупулезность».

В школах и других образовательных организациях, как напомнил министр образования и молодежной политики Дмитрий Захаров, праздничные елки тоже не предусмотрены. Утренники организуют лишь в группах и в классах, а родители смогут попасть на детский праздник только при наличии документа о вакцинации, отрицательного ПЦР-теста или подтверждения перенесенной болезни. А все новогодние конкурсы, фестивали и квесты перенесли в социальные сети.

Во всех школах, детских садах, техникумах и вузах усилен контроль за соблюдением мер антитеррористической защищенности и пожарной безопасности. А перед каникулами детям в обязательном порядке напоминают о безопасности в зимнее время.

Не будет в этом году и новогодних корпоративов и традиционных елок в театрах и Домах культуры. Так же как и массовых гуляний в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января. Хоть там все и готово к приему большого числа посетителей. Как отметила министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Светлана Каликова, все республиканские учреждения культуры и искусства оснащены системами автоматической пожарной сигнализации и звукового оповещения о пожаре, кнопками тревожной сигнализации и системами видеонаблюдения.

Перечень площадок для запуска новогодних фейерверков:

Калининский район

— В районе речного порта (площадь Речников)

— Аллея поколений по ул. Пролетарской (в районе д. 27 по ул. Пролетарская)

— Площадка в Детском парке по ул. И Франко

— Футбольное поле ул. Низами

— Хоккейная площадка по ул. 9-ая Южная

— Площадка во дворе дома №24 по ул. Новгородской

— Пустырь в районе диспетчерской троллейбусного управления, напротив д.№ 39 по пр. Чебоксарскому

— Территория перед домом № 1 по ул. 50 лет Октября

— Территория около ДК «Хузангая» (ул. З. Яковлевой, д. 54а)

— Территория перед ТД «Овас» (пр-т Тракторостроителей, д. 11)

— Площадка между домами № 7 и № 8/5 по ул. Ярмарочной

— Площадка в районе дома № 47 корпус I по ул. Гагарина

— Площадка у д. 58 корпус. I по пр. Тракторостроителей, со стороны оврага

— Площадка в районе дома № 72 по пр. Тракторостроителей

— Аллея перед перекрёстком ул. Л. Комсомола и ул. Пролетарской

— Площадка в районе дома № 4/2 по ул. Гастелло

— Площадка между домами № 7 и №8/5 по ул. Ярмарочная

— Сквер ул. Цивильской

Ленинский район

— Территория, прилегающая к дому №80 по ул. Б. Хмельницкого

— Прилегающая к транспортному кольцу территория по ул. Коммунальная Слобода

— Территория между домами №№ 43, 45 по Эгерскому бульвару

— Парк в п. Новые Лапсары

— Территория между домами №16 по пр. И. Яковлева; №5 кор.1; №7 по ул. Кукшумской

— Площадка перед д. № 2 корп. 2 по пр. 9-й Пятилетки

— Дорожки сквера Чапаева по пр. Ленина

— «Дорисс-парк» – пр. И. Яковлева и пр. 9-й Пятилетки

— Площадка на углу пр. 9-й Пятилетки и Эгерского бульвара (напротив

д. № 30 по пр. 9-й Пятилетки)

— Площадка у памятника И. Яковлеву у Национальной библиотека по пр. Ленина

— Территория между техникумом «ТрансСтройТех» (ул. Хузангая, д. 18), Республиканским центром медицины катастроф (пр. 9-й Пятилетки, д.10) и детским садом № 149 (пр. 9-й Пятилетки, д. 6А)

— Площадка на углу пр. И. Яковлева и пр. Мира (напротив д.№ 98 по пр. Мира)

— Пустырь между микрорайоном «Садовый» и началом транспортной развязки у Сугутского моста (пр. Геннадия Айги)

Московский район

— Площадка у д. 22, 24, 74, корпус №1 по ул. М. Павлова

— Площадка у д. 2/5, 9 по ул. Максимова

— Площадка у д.58, 58/1, 60, 62 по ул. Гражданской (бывшая хоккейная коробка)

— Площадка у д. 119,119/1 по ул. Гражданской

— Площадка у д.12,33/1,13, между д. 25 и д. 33 по б-ру Миттова

— Сквер Пирогова

— Площадка у д. 5 по ул. Т. Кривова

— Площадка у д. 9 по ул. Афанасьева

— Площадка у д.9 по ул. Социалистической

— Пустырь по ул. Талвира

— Студенческий городок

— Парк «Амазония»

— Площадка на стадионе «Волга»

— Сквер им. Ислюкова

— Пустырь по ул. Э.Юрьева

— Набережная Чебоксарского залива

— Студенческий сквер

Заволжье

— Пос. Сосновка — площадка на стадионе «Рубин»

— Пос. Сосновка — ООО «Колос М», поле

— Пос. Октябрьский — площадка проведения авторалли «Золотые пески Заволжья»

— Пос. Северный – площадка за магазином

— Санаторий «Чувашия» – причал

— Пос. Первомайский – дамба