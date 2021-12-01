Медицинских работников Чувашии к Новому году ждут подарки

Маленького чуда под Новый год ждут не только дети, но и взрослые. И как хорошо, что есть неравнодушные люди, готовые стать добрыми волшебниками. 17 тысяч сладких подарков приготовили они для тех, кто в это непростое время стоит на страже здоровья жителей республики.

Уже на днях медицинские учреждения Чувашии получат тысячи бело-голубых коробочек с сердечной надписью: «Спасибо Вам, родные доктора!» Именно так называется республиканский марафон добрых дел, который стартовал примерно год назад в поддержку медиков, работающих в условиях пандемии. Организаторами акции стали Общественный совет при Главе Чувашской Республики и Союз женщин Чувашии. Помогал проводить благотворительные мероприятия для людей в белых халатах Фонд развития Чувашии «Пeрле».

«Медикам сейчас приходится работать в неимоверно тяжелых условиях. И очень хотелось поддержать их, поблагодарить за их труд, — рассказала председатель Союза женщин Чувашии Наталья Николаева. — У нас прошла целая череда добрых дел: на сцене Дворца культуры тракторостроителей состоялся благотворительный концерт «Спасибо врачам!», любовь и признательность докторам выразили дети в своих стенгазетах, которые украсили стены медицинских учреждений. Мы надеемся, что в преддверии новогоднего праздника детские рисунки будут воодушевлять медиков, дарить им радость, как и сладкие подарки, которые мы им приготовили. Это своего рода заключительный этап нашего марафона. Такие же подарки мы дарили им в прошлом году, и это действительно было очень приятно докторам».

По словам исполнительного директора фонда «Пeрле», главного редактора издательского дома «Грани» Наталии Колывановой, сладкие подарки получат все медицинские работники без исключения. Осуществить акцию помогли 11 крупных промышленных предприятий республики, которые внесли в копилку марафона солидные суммы, причем не только на сладкие подарки. Благодаря поддержке добрых друзей в течение года для больниц закупалось необходимое оборудование, индивидуальные средства защиты и так далее.

К СВЕДЕНИЮ В числе 11 крупных предприятий республики, поддержавших акцию «Спасибо вам, родные доктора!» — благотворительный фонд «АБС Электро», АО «Специализированный застройщик «Строительный трест № 3», ПАО «Химпром», АО «ЭЛАРА», АО «АККОНД», АО Фирма «Август», Концерн «Тракторные заводы», АО «Завод «Чувашкабель», ГК «ЧЭАЗ», АО «Чувашторгтехника» и ООО «Волгостальконструкция».

«Приятно удивило, что все, к кому обратились организаторы акции, охотно откликнулись. Все понимают важность того, что сегодня делают врачи и медицинские сотрудники всех больниц республики. Один из руководителей предприятий-помощников, предложив поддержать акцию внушительной суммой, так и сказал: «А как иначе? Труд врачей сродни подвигу…» — подметила Наталия Витальевна.

Отзывчивых участников благотворительного марафона поблагодарила председатель Общественного Совета при Главе Чувашии, заместитель генерального директора АО «ЭЛАРА» Наталия Партасова: «Хотелось бы сказать большое спасибо руководителям предприятий, общественным деятелям, всем, кто неравнодушен к судьбе родной Чувашии, ее жителей, кто не проходит мимо и всегда готов протянуть руку помощи. Пусть этот теплый подарок от всего сердца станет капелькой добра, лучиком света для наших ангелов, спасающих жителей республики от грозных болезней…»

Слова признательности за проявленную чуткость ко всему медицинскому сообществу выразил и вице-премьер правительства Чувашии — руководитель Минздрава республики Владимир Степанов.

«Медицинским работникам, которые изо дня в день трудятся на благо жизни и здоровья граждан, находятся на передовой в это нелегкое время, важно внимание, а также человеческое отношение со стороны общества, — согласился с организаторами акции министр. — Поэтому от себя лично и от всего врачебно-медицинского сообщества Чувашии хотелось бы выразить слова благодарности организаторам за те знаки внимания, за те мероприятия, которые в течение года радовали врачей и весь медицинский персонал больниц региона. Это действительно важно».