В Госсовете обсудили будущее Чебоксарской агломерации

Парламентарии провели публичные слушания с приглашением экспертов, министров и главы администрации столицы Чувашии.

Во всех пояснениях написано, что агломерация может стать «инструментом динамичного социально-экономического развития Чувашии», а основная ее цель — «максимальное использование преимуществ столицы республики». Она якобы поможет повысить роль Чебоксар как научно-образовательного, инновационного и финансового центра. Эксперты же обращают внимание на то, что будет создано единое пространство, в котором можно создать удобные рычаги управления территорией — начиная с общественного транспорта и заканчивая производством.

Первым спикером стал вице-премьер — глава Минэкономразвития Дмитрий Краснов, напомнивший, что качество жизни и в городе, и в небольшом поселке должно быть одинаковым. «При развитии агломерации уровень среды должен повышаться, а вся необходимая инфраструктура должна быть в шаговой доступности», — отметил он.

Далее взял слово другой вице-премьер — Павел Данилов, возглавляющий Минстрой Чувашии. Вполне логично, что он заговорил о квадратных метрах жилья, которое, безусловно, появится с освоением новых территорий застройки. Про снижение стоимости жилья речи пока не было.

Вспомнили на слушаниях и о третьем транспортном полукольце. По словам министра транспорта Владимира Осипова, его строительство стало насущной необходимостью — нагрузка на дороги в столице республики очень велика. Уже получено положительное заключение Главгосэкспертизы на проект первого этапа полукольца, стоимость строительства которого составит 4,1 млрд рублей.

Но все ждали выступления нового главы администрации столицы республики Дениса Спирина. Создание агломерации не подразумевает слияния муниципалитетов, сказал он. В первую очередь агломерация, по мнению Спирина, позволяет им осуществлять крупные инфраструктурные проекты гораздо проще, нежели по отдельности. В качестве примера глава администрации привел транспортную неразбериху между Чебоксарами и Новочебоксарском. Если сейчас на маршрутах по городам работают разные перевозчики с разными ценами и аппетитами, то агломерация поможет создать единую транспортную систему с одинаковыми стандартами качества пассажирских перевозок.

На слушаниях зашла речь и об опыте других регионов. Так, приглашенный министр градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Марина Ракова чуть ли не под запись диктовала, на что республике надо обратить внимание: от полномочий ведомств в градостроительстве до создания 3D-карты местности.

Конечно, публичные слушания — это только начало больших преобразований в Чебоксарской агломерации. Далее будет принято еще множество решений, которые централизуют управление ею. Мы будем следить за ситуацией.

Михаил Михайлов