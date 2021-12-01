20 декабря — день работника органов безопасности РФ

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Уважаемые сотрудники и ветераны органов безопасности! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Вы выполняете важную миссию по защите стратегических интересов государства, конституционных прав и свобод граждан.

Ваша работа крайне важна для сохранения стабильности в Чувашской Республике, создания условий опережающего развития региона, повышения уровня и качества жизни людей.
Служба в органах безопасности — это призвание для сильных духом, мужественных и отважных людей. Верность служебному долгу, выдержка, ответственность, бескомпромиссность и решительность являются главными качествами для сотрудников органов безопасности. На высоком уровне решая задачи по противодействию угрозам современности, вы укрепляете веру людей в торжество закона и неотвратимость наказания.

Особые слова поздравления и признательности — уважаемым ветеранам, посвятившим свою жизнь беззаветному служению Родине.

Желаю вам здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в благородном служении Отечеству!

Глава Чувашской Республики Олег Николаев

Опубликовано: 18 декабря 2021 г.


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