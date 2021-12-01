«Наукой должны заниматься оптимисты…»

Несмотря на годы, инженер-конструктор из Чебоксар продолжает работать над своими изобретениями

По-настоящему увлеченных людей, которые, несмотря ни на какие трудности, верят в свою мечту и упорно идут к ней, в наше время, пожалуй, можно по пальцам пересчитать. В их числе — и неутомимый изобретатель из Чебоксар Леонид Петрович Салаев. В свои 82 года ученый-практик полон сил и жизненной энергии: увлечен наукой, проектами и разработками, с большим энтузиазмом готов экспериментировать и сотрудничать с молодежью.

Сначала были лыжи…

А началось все с детства. Будучи еще деревенским мальчишкой (семья Леонида Петровича жила в селе Верхний Услон, прямо напротив Казани на правом берегу Волги), он проявлял интерес к природе, к разным приспособлениям и пытался понять, как все устроено и работает. И, конечно, как и многие тогда советские дети, пытался мастерить что-то своими руками. Причем за какое бы дело ни брался — все у него получалось! Так, в 10 лет он сам сделал себе лыжи.

«Взял топорик, пошел в лес и срубил деревце. Кое-как притащил бревно домой, обтесал его да распустил на плахи. Мама нагрела мне воды. Я погрузил носы заготовок в горячую воду и загнул их. Славные получились лыжи, я на них катался…» — поделился воспоминаниями с корреспондентом «СЧ» Леонид Петрович.

Быть самостоятельным, трудолюбивым и целеустремленным его учили родители. Так что совсем скоро юноша стал помогать им в колхозных делах, смотрел за лошадьми и быками, ездил верхом. Председатель колхоза смело доверял ответственному пареньку самые трудные поручения, зная, что он обязательно справится. Не растерялся молодой человек и в городе, когда поступил в Зеленодольское ремесленное училище: легко сходился с людьми, по-свойски общался, не боялся трудностей и никогда не отказывал в помощи.

Достойно отслужил Леонид Салаев и в армии и оказался в числе тех, кого направили учиться в Тульское оружейное училище. Там, изучая самые последние по тем временам образцы военной инженерии, что составляли главную огневую мощь страны, он всерьез заинтересовался техническими науками. Оружейное училище, пожалуй, и заронило в его тогда еще молодой пытливый ум искру будущего изобретателя. Не случайно, когда Леонид Салаев в 1969 году успешно окончил Марийский лесотехнический институт, получив специальность инженера-механика, заместитель ректора по науке сказал новоиспеченному специалисту, что видит в нем большой потенциал и верит, что он внесет свой вклад в копилку научных открытий и изобретений страны…

Инициатива порой наказуема

С тех пор Леонид Петрович много интересовался наукой, исследованиями, трудами разных ученых, в том числе и передовыми мыслями, претворение которых в жизнь многим казалось просто невозможным.

Когда работал главным механиком на одном из лесообрабатывающих предприятий Архангельской области, молодой инженер обратил внимание, насколько рискованная у водителей лесовозов работа. И придумал, как усовершенствовать машину так, чтобы шофер мог безопасно перевозить лес. Однако инициативу еще «зеленого» специалиста не одобрили. Мало того, через пару дней собрали партбюро и сделали выговор активисту без занесения в учетную карточку. Вот так добрые начинания изобретателя, которые могли бы оказать огромную услугу, как мы бы сейчас сказали, по «здоровьесбережению» трудового коллектива, оказались не у дел. Хотя местные водители, когда Леонид Петрович показал им свои чертежи, согласились, что защитное устройство нужное и ценное. Однако спорить было бесполезно. Зато новаторское мышление молодого специалиста оценили на Плесецком ремонтно-механическом заводе, где ему сразу же предложили должность замдиректора…

Первая неудача, конечно, не остановила рационализаторские порывы молодого Кулибина, он не привык пасовать перед трудностями. Однако с тех пор с осторожностью стал подходить к науке. То, что его идеи важны и полезны и что, несмотря ни на что, нужно продолжать их реализовывать, Леонид Петрович осознал уже тогда, когда переехал жить в Чебоксары. По воспоминаниям инженера, в 1977 году по одной из улиц юго-западного района города ехал лесовоз, по какой-то причине шофер резко затормозил. Тяжелым грузом не защищенную ничем кабину лесовоза буквально снесло, а в кабине вместе с водителем был его сын, мальчик погиб… Это потом страховочные приспособления стали внедряться в конструкции большегрузов, однако на тот момент таких устройств еще не было. Можно себе представить, как горько было человеку, который уже имел готовое решение проблемы, осознавать — сколько жизней можно было бы спасти, если б не бюрократическая машина…

«Людей, которые живут так, как им удобно, и не верят, что можно сделать больше, лучше, я называю пессимистами по жизни. Мало того что они даже не стараются вникнуть в суть дела, они еще и мешают другим реализовывать их идеи, тормозят процесс. Вот почему, на мой взгляд, пессимистам не стоит заниматься наукой, в развитии технической мысли нужны решительность, смелость и оптимизм…» — поделился мнением инженер-конструктор.

Научный подход и никакого дилетантства

…Рассказал Леонид Петрович и о трудовой деятельности и на ЗЭиМе, и в объединенном транспортном хозяйстве Главчувашстроя, где инженер не только участвовал в разработке конструкторских решений, приходилось ему искать и исправлять чужие ошибки.

В 70-е годы в Чебоксарах активно шло строительство, цемент возили огромными баржами, а вот с разгрузкой была просто беда. Установка, которая должна была перекачивать цемент на специальные склады, работала из ряда вон плохо. Ох и намучились тогда рабочие. Леониду Салаеву поручили в кратчайшие сроки выяснить, по какой причине дело стоит.

Пришлось инженеру изучить документацию от и до, по-научному подойти к проблеме, чтобы понять, в чем же загвоздка. Не углубляясь в специфику процесса, о которой нам поведал наш собеседник, скажем лишь, что ошибка была связана с «разгонной» трубой, по которой перекачивался цемент. Ее сделали слишком короткой. Пришлось искать новое решение, чтобы устранить изъян. Словом, когда все исправили, дело, наконец, пошло…

Но тем история не закончилась. Леонид Петрович, как человек, не терпящий дилетантства в профессии, решил во всем разобраться: как могли допустить такую серьезную ошибку, ведь проблемы с разгрузкой цемента были не только в Чебоксарах, но и в других городах на Волге, а значит, и другие установки были неисправны. Как и сейчас это нередко случается, выяснилось, что намудрили проектанты, причем из горьковской конторы. Ее главный инженер, несмотря на стоящую под документом его подпись, всю вину тогда свалил на подчиненных — дескать, что вы хотите, в моем отделе одни женщины…

«Если владеешь определенными знаниями и навыками, значит, должен быть профессионалом в своем деле, нужно идти и решать проблемы, а не трусливо прятаться за занавеской», — высказал свою позицию Леонид Петрович.

От мысли до установки

Но с большим воодушевлением Леонид Петрович рассказывал не о своей биографии, а об увлечении наукой и своих изобретениях. Ведь самый «цвет» трудовой деятельности инженера-конструктора как раз пришелся на те времена, когда миром науки и техники в стране интересовались от мала до велика. «Время словно подталкивало нас к новым техническим решениям, — подметил Леонид Петрович. — Сижу как-то в кабинете и слышу — по радио передают об испытаниях американцами нового устройства для перевозки строительных грузов, а у меня на столе уже готовый проект».

Причем в те времена еще не было так называемых патентов на изобретения. Авторам разработок и новшеств выдавались авторские свидетельства Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий. Именно такой документ получил Леонид Салаев за изобретение транспортного средства для перевозки крупнотоннажных контейнеров: его спецполуприцеп сам поднимал на себя груз и сам его разгружал. По словам инженера, таких технологий на тот момент в мире еще не было. По сути, новшество могло дать серьезный толчок экономике, и инженера-конструктора из Чебоксар даже пригласили к замминистру Минсевзапстроя РСФСР. Однако тот оказался, по словам Леонида Петровича, тем самым пессимистом и все спустил на тормозах…

Но расстраиваться было некогда, в то время Салаев уже много размышлял над законом Блеза Паскаля о давлении на жидкости и газы, углублялся в теорию, анализировал. А потом неожиданно в голове ученого-практика выстроилась конструкция сосуда под давлением. Так начались исследования и расчеты, постепенно идея обрела свои очертания в чертежах.

«По сути, получалась некая энергетическая установка, которая должна была работать на сжатом воздухе в замкнутом цикле, — увлеченно рассказывал изобретатель, развернув свои чертежи. — Однако чтобы устройство производило движение, нужно было убрать один из противоположных моментов, чтобы получилось «плечо», которое вращало бы изделие. В итоге вырабатывалась механическая энергия. А если мыслить шире, совершенствовать идею дальше, можно получить и электроэнергию…»

Осталось «приделать ноги»

Кстати, преобразование энергии газа волновало умы многих ученых, и когда еще изобретение даже не прошло проверку, о работе чебоксарского новатора прознали «коллеги» из Германии, предложили сотрудничество. Однако Леонид Петрович, как истинный патриот, отказался. «Ну не могу я на них надеяться, не верю», — признался инженер.

В трудные 90-е годы своими силами он нашел помощников и стал работать над созданием опытного образца. Экспериментальная установка получилась достаточно массивной, весом более 20 килограммов, и все же она работала: пудовую гирю поднимала, как пух. «Главное «зерно» в том, что была найдена сила. Образно говоря, осталось проекту «приделать ноги» и в путь», — подчеркнул конструктор, отметив, что за этим большое будущее…

Безусловно, Леонид Петрович понимал, что идея должна была быть подтверждена компетентными источниками. Для того чтобы техническая мысль стала более совершенной, требовалось провести кинематические расчеты.

Тогда неутомимый изобретатель стал искать единомышленников и «заразил» своей идеей депутата Госсовета Чувашии Виктора Горбунова, он и подсказал обратиться в Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова. Предложение экспериментатора рассмотрели на научно-техническом совете под руководством проректора по научной работе Евгения Кадышева, а позднее и на совещании инжинирингового центра, где собрались молодые ученые и доктора наук. Так началась совместная научная работа…

«Под руководством Леонида Петровича мы изучили предложенный им метод преобразования и использования энергии газа, успешно провели научно-исследовательские работы, и в результате был запатентован преобразователь энергии газа. Это действительно большое событие для всех нас! Следующий этап — стадия опытно-конструкторской работы, поиск условий, материалов, и только потом возможна техническая подготовка к производству», — прокомментировал Евгений Кадышев.

Конечно, это процесс не быстрый. По словам Евгения Николаевича, предстоит еще много работы, прежде чем проект изобретателя превратится в осязаемую модель, а затем и в изделие, которое можно будет внедрять в производство. Тем не менее в конечном итоге метод может быть чрезвычайно полезным в наноиндустрии, микроприборостроении и многих других отраслях, уверен проректор.

Между тем новатор полон энергии и сил, чтобы приступить к экспериментам. И уже подыскивает производственно-техническую базу, где можно будет продолжать испытывать свои установки. Как умудренный опытом рационализатор, он осторожно рассуждает о будущем и пока не дает определенных гарантий, но, безусловно, верит в свою идею. «Когда мы все провернем и все получится, выйдет революционное изобретение», — пообещал Леонид Петрович…

СОВЕТ МОЛОДЫМ

В завершение беседы мы попросили Леонида Салаева дать совет молодым изобретателям, которые в наше время неуверенно делают шаги на пути открытий.

«Во-первых, человек должен хорошо учиться, затем нужно набраться опыта, стать профессионалом своего дела, а потом приступать к реализации своих смелых идей. Когда ты в жизни ничего не изобрел, не создал своими руками, тогда и жить, пожалуй, неинтересно», — ответил ученый-практик. И, пожалуй, он прав. Возможность творить с пользой для дела, которому служишь, — это ли не есть великое счастье и удовольствие?

Фото из личного архива Леонида Салаева и Олега Мальцева